İzmir iş dünyası 2021’den umutlu

Kovid-19 virüsü 2020 yılında pek çok farklı sektörde önemli ekonomik sıkıntılara neden olurken; aşı alanındaki gelişmelerle birlikte gözler 2021 yılı ekonomik verilerine çevrildi. İzmirli farklı sektör temsilcileri şu anda ülke olarak verdiğimiz pandemi mücadelesinde önemli bir aşamayı geride bıraktığımızı belirterek, aşının kullanılmaya başlanmasıyla ekonominin daha stabil bir görünüme kavuşacağını söyledi. 2021'nin toparlanma yılı olacağı görüşünde hemfikir olan temsilciler, güçlü bir ekonomi için farklı sektörlere sağlanacak teşviklerle üretimin sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini de vurguladı.

'YENI BAŞLANGIÇ'

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır: 2020 yılında pandemi, deprem ve farklı birçok alanda alanda sıkıntılı günler geçirdik. Karşılaştığımız bedel ne olursa olsun aziz milletimizin hak ve çıkarlarını kimseye çiğnetmedik. Ülke olarak geçirdiğimiz sıkıntılı günlere rağmen hep birlikte zorlukların üstesinden gelmeyi bildik. Allah'a hamdolsun bugün Türkiye denince akla ilk insanlık, adalet, haysiyetli dış politika geliyor. 2021 yılının ülkemiz yeni bir başlangıcın kapısını açacağını düşünüyorum. Yeni yılın herkese sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dilerim.

Erkunt Traktör Ceo'su Tolga Saylan: Üretime devam etmek zor olsa da, aldığımız önlemler, AR-GE çalışmaları, maliyetlerin gözden geçirilerek yeni stratejilerin belirlenmesi ve tedarik süreçlerinin yeniden planlanması gibi önemli konularda attığımız doğru adımlar bizi hedeflediğimiz sonuçlara ulaştırdı. 2021 yılı için ise satış adetlerimizi artırmayı ve yurtdışında yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz.

'TÜRKIYE'NIN ÖNÜ AÇIK'

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer: 2020 yılını geride bıraktığımız şu günlerde 2021'den umutluyuz. Salgın sonucu dünyada belirsizlik oluştu. Aşı çalışmalarından sonra yeni yılın ilk 6 ayı içinde salgının kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Bilinmeyenlerle dolu bir süreci yaşadık; fakat Türkiye'nin önü açık. Bundan sonraki dönemde ekonomi ve istihdam alanındaki gelişmelere hep birlikte şahit olacağız. Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı: 2020 yılı tüm dünya için kötü geçti. Bundan sonra Türkiye için toparlanma yaşanacak. Ülkemizin dinamik bir tarzı var. Türkiye kırılgan değil, esnek bir yapıya sahip. Bu dünyanın zor günlerine rağmen sorunların üstesinden gelmek için uyum sağlamayı başardık. Türkiye'nin sağlam sağlık altyapısı ve sağlık çalışanlarının gösterdiği vefakar çabaların sonucunda pandemiye karşı mücadele vermeye devam ediyor. Aşı çalışmalarında son dönemece girildiği şu günlerde ekonomide birinci çeyrekten sonra büyüme gösterecektir. Bu süreçte bizler de Gözde gurubu olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz.

'HUZUR GETIRSIN'

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu: Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların da kullanılmasıyla birlikte 2021 yılında normalleşmenin artarak süreceğine inanıyorum. Pandeminin getirdiği kısıtlamalar sağlık sektörü çalışanlarında ve yatırımcılarında bazı sıkıntılara neden olsa da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak 2020 yılında 20'inci yaşımızı kutladık. 2000 yılından bu yana tıbbı ön planda tutarak, teknoloji ve insan kaynaklarına yatırım yaparak büyüdük. Hasta memnuniyetini ön planda tutan uygulamalarımızla hizmet kalitemizi yükseltmeye devam edeceğiz. İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer: Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının bir an önce bitmesini umut ederek yeni bir yıla başlamak istiyoruz. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalmasını umut ediyorum. 2021 yılının tüm insanlığa ve ülkemize barış, sağlık, huzur, kazanç ve mutluluk getirmesi dileğiyle herkesin yeni yılını kutluyorum.