Volkan nakil olmazsa ölecek

İzmir'in Konak ilçesi Yağhaneler semtinde yaşayan 70 yaşındaki Suna ile 75 yaşındaki Ruşen Koruğ çiftinin 38 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Volkan Koruğ, karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor. Rahatsızlığı nedeniyle kendini bitkin ve yorgun hisseden Koruğ, günün büyük bölümünü yatağında geçiriyor. Suna-Ruşen Koruğ çifti oğullarının sağlına kavuşması için yetkililerden yardım bekliyor. Çocuğunun her geçen gün gözünün önünde erimesine dayanamayan anne Suna Koruğ, "Volkan doğuştan zihinsel engelli. Ben 38 yıldır ona gözüm gibi bakıyorum. Karaciğer rahatsızlığı ortaya çıktıktan sonra günden güne daha da zayıfladı. Güçsüzleşti.

'ÖNCELİK VERİLSİN'

Doktorlar oğluma 3 ay ömür biçtiler. Oğlum ölmesin istiyorum. Abisi Gökhan ondan 4 yaş büyük. Hiçbir sağlık sorunu yok. Volkan ile Gökhan'ın benim için hiçbir farkı yok. İkisi de evlat. Volkan'ın ismini organ nakli için sıraya yazdırdık. Ancak engelli olduğu için öncelik verilmiyor. Engelli olmayanlara öncelik veriliyor. Oğluma acilen karaciğer nakli yapılması gerekiyor. Ne olur oğlumu kurtarın" dedi. Oğlunun 10 gün hastanede kaldığını belirten baba Ruşen Koruğ, "Safra yollarının açılması için stent takıldı. Daha sonra taburcu edildi. Ancak eve geldikten sonra durumu yine kötüleşti. Günden güne daha da kötüye gidiyor. Doktorlar çok fazla ömrünün kalmadığını söylüyorlar. Bu yüzden acilen karaciğer nakli bekliyoruz" dedi. Abi Gökhan Koruğ (42) ise, "Kardeşim çok halsiz olduğu için sürekli yatıyor. Konuşamıyor, eliyle karaciğerini gösteriyor. Ağrıdığını işaretle anlatmaya çalışıyor. İçimiz parçalanıyor. Volkan, canımızdan bir parça. Onu yaşatmak istiyoruz. Bize öncelik verilsin istiyoruz" diye konuştu.