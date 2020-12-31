Konak’ta pazarlara kısıtlama ayarı

Bakanlığının yılbaşı haftasında, bugün (31 Aralık) saat 21.00 ile 4 Ocak saat 05.00 arasında kısıtlama uygulanması kararının ardından Konak Belediyesi, pazarlar için düzenleme yaptı. Belediye, sadece bir kereliğine mahsus olmak üzere cuma günleri kurulan pazaryerlerinde değişikliğe gitti. Buna göre 1 Ocak Cuma günü kısıtlamalar nedeniyle tezgâh açılmayacak olan Toros, Kahramanlar, Gürçeşme ve Mersinli semt pazarları bu hafta, bir defaya mahsus olmak üzere 31 Aralık Perşembe günü kurulacak. Bu uygulamayla yılbaşı öncesi hem vatandaş alışveriş yapma fırsatı bulacak hem de pazarcı esnafı mağdur olmayacak. Daha önce cumartesi günü kurulan Levent ve Millet pazarları salı günü; pazar günü kurulan Alsancak, Yenişehir ve Eşrefpaşa pazarları ise pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek