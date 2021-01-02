Pınar karşıyaka beşıktaş’a konuk

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, bugün ilk yarının son haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Genç kadrosuyla lige 6'da sıfırla başladıktan sonra Antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde çıkışa geçen Beşiktaş, Karşıyaka gibi oynadığı son 6 maçı galibiyetle tamamladı. Ligde Pınar Karşıyaka, 14 maçta 11 galibiyete üçüncü sırada yer alırken, Play-Off hattında altıncı sıraya tırmanan siyah-beyazlıların 7 galibiyeti bulunuyor. Kaf-Kaf, bu maçın ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 5 Ocak Salı günü erteleme sınavında Fortitudo Bologna'yı konuk edecek.