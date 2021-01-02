Saat Kulesi’nde yılbaşı coşkusu

Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı çevrim içi yılbaşı programı yeni yılı evlerinde karşılayan vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Büyükşehir'in sosyal medya hesaplarından ve İzmir Tube üzerinden yayınlanan program, 23.40'ta Saat Kulesi'ndeki ışık gösterisi ile başladı. Etkinliği, genç sanatçı Ekin Ekinci'nin piyano performansı izledi. Büyükşehir'in dayanışma ve umut temalarıyla hazırladığı ve Saat Kulesi'ne yansıtılan özel mapping gösterisi ise Okan Bayülgen'in seslendirmesiyle evlere konuk oldu. "Şartlar ne olursa olsun biz birlikte mutluyuz" sözleriyle başlayan şov, İzmir Marşı eşliğinde görsel bir şölene dönüştü.