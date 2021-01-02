Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Saat Kulesi’nde yılbaşı coşkusu

’nde yılbaşı coşkusu

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Saat Kulesi’nde yılbaşı coşkusu
İZMIR Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı çevrim içi yılbaşı programı yeni yılı evlerinde karşılayan vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Büyükşehir'in sosyal medya hesaplarından ve İzmir Tube üzerinden yayınlanan program, 23.40'ta Saat Kulesi'ndeki ışık gösterisi ile başladı. Etkinliği, genç sanatçı Ekin Ekinci'nin piyano performansı izledi. Büyükşehir'in dayanışma ve umut temalarıyla hazırladığı ve Saat Kulesi'ne yansıtılan özel mapping gösterisi ise Okan Bayülgen'in seslendirmesiyle evlere konuk oldu. "Şartlar ne olursa olsun biz birlikte mutluyuz" sözleriyle başlayan şov, İzmir Marşı eşliğinde görsel bir şölene dönüştü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Saat Kulesi’nde yılbaşı coşkusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA