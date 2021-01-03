Yılbaşı ikramiyesi gibi para cezası!

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 5 bin polis 4 Ocak 2021 sabah saat 05.00'e kadar sürecek yasaklar ve yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor. Kontrollerde özellikle otel ve konaklama tesisleri gibi alanlarda toplu kutlamalara kesinlikle müsaade edilmedi. Ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye ekipleri 24 saat sosyal medyada devriye attı. Parti ya da kutlama yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşan kişiler araştırıldı. Ancak evde, villada ya da otelde parti veren kimseye rastlanmadı. 1 Aralık 2020 ile 2 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını delenlere adeta ceza yağdı. Son bir ayda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 981 kişiye 58 milyon 662 bin 892 lira para cezası kesildi. Ayrıca 28 kişiye de adli işlem yapıldı. Son iki günde maske takmayan 850 kişiye 765 bin lira, sosyal mesafe kurallarına uymayan 74 kişiye 233 bin 100 lira para cezası uygulandığı öğrenildi. Son iki günde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara 998 bin 100 lira ceza kesilmiş oldu.