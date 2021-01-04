Depremzedeler için video çektiler

ÜNLÜ sanatçılar, İzmir 30 Ekim'de meydana gelen depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesindeki depremzedeler için videolar çekti. Sanatçılar, kendi çektikleri videolarla vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek yeni yıllarını kutladı. Moğollar grubunun kurucularından Cahit Berkay, Bayraklılılar için unutulmaz 'Al Yazmalım' türküsünü, Pinhani Grubu solisti sanatçı Sinan Kaynakçı da, 'Dön Bak Dünyaya' şarkısını seslendirerek Bayraklı'ya armağan etti. Tiyatrocu Genco Erkal, sanatçı Hüsnü Arkan, oyuncu Levent Üzümcü, Mor ve Ötesi Grubunun solisti Harun Tekin, Kardeş Türküler Grubundan Fehmiye Çelik, şair Şükrü Erbaş, sanatçı Ezgi Aktan ve rap müziğin sevilen isimleri Şanışer ve Gazapizm de videolarıyla depremzedelere moral verdi.