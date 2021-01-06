Ülkesine vefa borcunu ödüyor

ANKARA'DA dünyaya gelen Dr. Arif Engin Çetin, Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Doktorasını ABD Boston Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Çetin, İsviçre'de ve ABD Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak görev aldı. ABD'de yüksek hassasiyette hastalık tanı platformları ve taşınabilir biyosensörler üzerine çalışmalar geliştiren bir şirkette mühendis olarak çalışan Çetin, 2018'de TÜBİTAK tarafından yürütülen "Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı" kapsamında Türkiye'ye döndü. Dr. Çetin, hastalık tanı platformları ve taşınabilir biyosensörler üzerine yaptığı çalışmalarıyla bir süre önce "TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü"ne layık görüldüBilimsel çalışmalarına 3 yıldan bu yana İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde araştırma grup lideri olarak devam eden Dr. Çetin, "Türkiye'ye dönme kararı aldığımda ABD'de çalıştığım şirketin yöneticileri beni vazgeçirmek için günlerce uğraştı. 'Eşini getir ona iş bulalım, maaşını yükseltelim, süresiz oturma izni alalım' dediler ama ben çoktan kararımı vermiştim çünkü yurt dışında kazandığım bilgi ve birikimi Türkiye için kullanmak istiyordum. Bunun için tersine beyin göçü kararı aldım. Beni yetiştiren ülkeme karşı vefa borcumu ödemek istiyordum. İzmir'de bunu başarmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim" dedi.