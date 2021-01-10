Karşıyaka’nın kayıp yıldızı

MISLI.COM 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki zirve yarışında takımda yaşanan koronavirüs vakalarının gölgesinde çıktığı son 3 maçta 8 puan kaybederek ilk yarıyı lider Somaspor'un 6 puan gerisinde tamamlayan Karşıyaka'da Doğukan İnci, geçen sezonki performansını mumla aratıyor. Geçen sezon çıktığı 26 maçta 14 gol atarak yeşil-kırmızılıları Play-Off finaline taşıyan 22 yaşındaki yıldız adayı, bu yıl ilk yarıyı 4 golle geçti. Sezonun ilk 6 haftasında 4 gol atma başarısı gösteren Doğukan, 8 maçtır ise ağları sarsamadı. Koronavirüse yakalandığı için Osmaniyespor deplasmanında forma giyemeyen genç forvet, virüsü atlatır atlatmaz sonradan oyuna dahil olduğu son Erbaaspor maçında etkisiz kaldı. Sezon başında Beşiktaş'a transferi gündeme gelse de siyah-beyazlıların transferden vazgeçmesiyle hayal kırıklığı yaşayan Doğukan'ın adı Trabzonspor'la da anılıyor