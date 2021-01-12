Engellilere yönelik verilen söz tutulmadı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye'de bir buçuk milyon görme engelli vatandaşın olduğunu söyleyen Baran, bu vatandaşların gün içinde karşılaştığı engeller nedeniyle mağdur olduklarını ve hatta yaşanan kazalarda yaralandıklarını söyledi. Toplumda gerekli hassasiyetlerin tabana yeterince yayılamadığını belirten Baran şu ifadeleri kullandı: "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nı yaşadığımız şu günlerde görme engelli vatandaşlarımızın sorunlarını bir kez daha yüksek sesle dile getirmek gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de bugün nüfusun yüzde 7 kadarını engelli bireyler oluştururken, görme engelli bireylerin toplum nüfusundaki oranı yüzde 1,4 seviyesindedir. Bu da ülkemizde 1 buçuk milyona yakın görme engelli vatandaşımızın olduğu sonucunu vermektedir. AK Parti iktidarının en hassas olduğu konulardan biri olan engelli bireylerin topluma kazandırılması ve kamuda istihdam edilmesine yönelik olarak, geçmişin çok ötesinde çalışmalar yapılmış olsa da ne yazık ki toplumda yıkılamayan tabular ve vurdumduymazlıklar bulunmaktadır." Cadde ve sokaklarda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyleyen Baran,"Hem görme engelli, hem de fiziksel engelli vatandaşlarımız için olmazsa olmaz kaldırımların araç ve dükkan malzemeleri işgalinden kurtarılmasına yönelik çalışmalar ne yazık ki istenilen seviyede değildir. Bugün bile sarı şeritlerin üstü kimi noktalarda otoparka, kimi noktalarda lokantaya, kimi noktalarda mağaza vitrinine dönüştürülmüştür." dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Engelsizİzmir Komisyonu olarak önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Baran, "Biz önergelerimizi veriyoruz ancak uygulama konusundaki son merci, Büyükşehir'in yürütme organları olduğu için sonrasına müdahil olamıyoruz. 11 Eylül 2019'da belediye otobüslerimizin tüm engel gruplarından vatandaşların da kullanımına uygun hale gelmesi, görme ve işitme engelli vatandaşlarımız için ses ve görüntü sistemlerinin otobüs ve otobüs duraklarında devreye alınması, ilk ve orta kapı arasında kabartmalı yer işaretlerinin zemine işlenmesi için önerge verdik. Önergemiz 14 Ekim 2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliği ile kabul edildi. Buna karşın ne yazık ki geçen süre zarfında bir adım atılmadı. Böylesi anlamlı bir haftada oybirliği ile geçen kararın ivedilikle sahaya yansıtılması gerektiğini bir kez daha kamuoyu nezdinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.ÖZELLIKLE sarı çizgi ihlallerinin olduğunu ifade eden engelliler de, "Biz görme engellilerin yön bulması için yapılan sarı çizgiler var. Bu çizgiler bizler için hayati önem taşıyor. Ama vatandaşlarımızın bilgisizliği ya da saygısızlığı bizleri mağdur ediyor. Sarı çizgiler üzerine park edilen araçlar ve yol üzerindeki eşyalar bizlerin sakatlanmasına hatta yoldan çıkarak ciddi kazalar geçirmesine neden olabilir. Vatandaşların daha duyarlı olmaya belediye yönetimlerin de daha fazla denetim yapmaya çağırıyoruz" dedi.