Göz göz’e İzmirli teknik direktör

SÜPER Lig'de 4. sezonunu geçiren Göztepe'de teknik arıza yaşandı. Antalyaspor'a İzmir'de 1-0 mağlup olarak üst üste 6 maçtır kazanamayan Göz-Göz'de teknik direktör İlhan Palut, istifasını pazar günü yönetime sundu. Yönetim, genç teknik adamın istifasını kabul ederek "Kan değişikliğini" uygun buldu. Göz-Göz'de Palut dönemi resmen sona ererken yönetim, devam eden ara transfer dönemi ve lig maçlarını da düşünerek yeni bir teknik direktör için hemen kolları sıvadı.Bakan Mehmet Sepil başkanlığında yönetimin gündeme getirdiği ilk ismin Engin İpekoğlu olduğu öğrenildi. İpekoğlu'nun yakın çevresinden öğrenilen bilgiye göre Göztepe yönetiminin deneyimli teknik adam ile temasa geçtiği bildirildi. İpekoğlu'nun da Göztepe'yi çalıştırmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yönetimin gündeme getirdiği bir başka isim de Ünal Karaman oldu. Geçen sezon da Tamer Tuna'nın istifasının ardından adı Göztepe ile anılan Karaman'ın bu kez takımın başına getirilebileceği öğrenildi. İpekoğlu ve Karaman'ın yanı sıra Tolunay Kafkas, Bülent Korkmaz ve Aykut Kocaman isimlerini de yedekte bekletiyor. Son olarak Adanaspor'u çalıştıran Engin İpekoğlu, 2007- 2008 sezonunda Karşıyaka'yı da çalıştırmıştı. 3 maçın sonunda görevine son verilmişti.