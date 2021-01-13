Batman’a ‘iyılık köprüsü kurdular

İZMİRdepreminde yaptıkları yardımlarla bir anda gündem olan İyilik Takipçileri Platformu, zor durumdaki kişilerin yanlarında olmaya devam ediyor. İyilik Takipçileri, bu kez de Batman'da bir köyün çağrısına cevap verdi. Öncelikli hedefin kurumsallaşarak daha çok insana dokunmak olan İyilik Takipçileri, İzmir'de yaptıkları yardımların ardından bu kez de bir başka ilde talepte bulunan ailelere destek oldu. Batman'ın Kozluk ilçesi, Çayhan Köyü'ndeki 100 çocuğa ayakkabı ve kıyafet yardımında bulunan İyilik takipçileri, köyde büyük bir ilgi gördü.Batman'dan gelen yardım talebini cevapsız bırakmak istemeyen İyilik Takipçileri, kendileri ile iletişime geçen köy hakkında öğrendiklerinden sonra hemen harekete geçti. İyilik Takipçileri Platformu Başkanı Rana Çetinkaya, "Batman'dan gelen yardım talebi ve fotoğrafları görünce içimizin cız ettiğini hissettik ve hemen Batman'da bulunan iyilik takipçilerimizle beraber çocuklarımızın bir kısım ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık" dedi.