Beyazay Derneği’nden görme engellilere anlamlı hediye

Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihleri arası Beyaz Baston Görme Engeliler Haftası olarak kabul ediliyor. Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi tarafından görme engellilere hayatlarını kolaylaştıracak 14 adet beyaz baston dağıtımı yapıldı.

Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi Başkanı Salih Arıkan, özellikle 7-14 Ocak tarihleri arasında görme engelliler konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.





BASTONUNU BEYAZA BOYADI

Beyaz bastonun 1921 yılında bir trafik kazası sonucu görme yetisini kaybetmiş olan James Biggs adlı bir fotoğraf sanatçısının, motorlu taşıtlardan kendini korumak ve fark edilmesini sağlamak amacıyla bastonunu beyaza boyaması üzerine oluştuğunu hatırlatan Başkan Arıkan, "1931'de Fransa'da görme engellilerin katıldığı ulusal beyaz baston hareketi olarak bir kampanyaya dönüşmüş ve görme engelliler için bir bağımsızlık sembolü halini almıştır. Salgın dönemi maalesef halka açık etkinlikleri mümkün kılmıyor. Ancak arkadaşlarımızın talepleri ve hayatın olağan akışı devam ediyor. Ak Parti döneminde merkezi sınav sistemi getirilerek binlerce arkadaşımız kamuda memur ve işçi olarak çalışmaya başladı.

Görme engelli çocukların ders kitapları ücretsiz basılıp gönderiliyor. Şu an EKPSS'ye giren arkadaşlarımız kura ve memurluk tercihleri telaşını yaşıyor. Görme engelliler haftası kapsamında 14 kişiye beyaz baston dağıtımı yaptıklarını anlatan Arıkan, "Beyaz baston sayesinde görme engelliler yolda çok daha güvenli şekilde yürüyebiliyor. 14 bastonun yanı sıra görme engelliler için hazırlanmış 10 adet sesli CD, 10 adet kabartma kitap ile 10 adet işitme engelliler için hazırlanmış işaret diliyle hazırlanmış CD hediye ettik" dedi.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ CEMAL BEKLE ZİYARET ETTİ

Ak Parti milletvekili Cemal Bekle'nin derneklerini ziyaret ettiğini anlatan Arıkan, "Sayın milletvekilimizin ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduk" dedi. Görme engelliler ile yolda karşılaşıldığında ne gibi yardımda bulunulabileceği konusunda önerilerde bulunan Arıkan, "Yolda bir görmeyenle karşılaştığınızda yardımcı olmak istediğinizi sesli olarak duyurun. Görme engelli kendi gidebileceğini söylerse ısrarcı olmayın.

Otobüs durağında hangi otobüsün gelip gelmediğini sorabilir. Görme engelli otobüse binmeden önce sizin otobüsünüz gelirse haber vererek ayrılın. İletişim sanattır. Bazıları engellileri yeterince tanımıyorlar ve nasıl davranacaklarını bilemiyorlar. O yüzden iletişim kurmaktan çekinmeyin. Engellilerle tanışmak ve onların mücadele pratikleri hayatınızı zenginleştirecektir" dedi.