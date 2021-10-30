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Giriş Tarihi: 30.10.2021

5 yıl demişti 2.5 yılda bitirdi

5 yıl demişti 2.5 yılda bitirdi

Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş, söz verdiği gibi ilçesine yatırımcı çekmeyi başardı. Belediyenin yapıp yatırımcıya teslim ettiği tekstil fabrikası sayesinde 250 kadın evine ekmek götürüyor

Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor. Çobanlar halkına ilçeye yatırımcı getirme sözü verdiğini belirten Altuntaş "Vatandaşımız ilk olarak evine girecek ekmeğe bakıyor. Bunun için tekstil fabrikası taahhüdümüz vardı. Belediye olarak fabrikayı yaparak yatırımcıya kiraya verdik. Belki o gün fabrikaya harcadığımız parayla park-bahçe yapabilirdik. Ama oraya gitmek için yüzleri gülen mutlu insanlar olması gerekiyordu. Bizler de park-bahçeyi yine yaparız ama ilk olarak yüzleri güldürelim dedi. Bugün iyi ki o zaman kasamızda bulunan parayla fabrikayı yapmışız diyoruz. 250 kadın hemşerimiz evlerine ekmek götürürken, belediyemiz de kira geliri elde ediyor" dedi.

DOĞALGAZA KAVUŞTULAR
Doğalgaz hatlarının döşenmesinden dolayı ilçenin neredeyse tüm yollarının kazıldığını, vatandaşların gösterdiği sabırdan dolayı onlara teşekkür ettiğini belirten Başkan Altuntaş şöyle devam etti: Biz projelerimiz için beş yıl süre istedik ama 2.5 yılda bitirdik. Yerleşim bölgesi olarak geniş, dağınık bir alana sahibiz. Bu şekilde olmamıza rağmen elektrik hatlarını yer altına alma dahil alt yapıda büyük oranda sorunsuz bir duruma geldik. Doğalgazdan dolayı yollarımız şu an kısmen bozuk. Doğalgazın ilçemize gelmesiyle birlikte hem vatandaşlarımız arzuladıkları enerjiye kavuşacaklar hem de bana göre en önemlisi de yatırımcıların tercih ettiği bir yer olacağız."

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5 yıl demişti 2.5 yılda bitirdi
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