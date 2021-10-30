Afyon lezzetlerini dünyaya tanıtıyor

Gastronomi şehri ilan edilen Afyonkarahisar
, 600 yemek çeşidi ve kültürel miraslarını Bosna Herseklilere tanıttı. Çeşitli temaslarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ekibi, Saraybosna heyetini akşam yemeğinde misafir etti. Gastronomi ve Kültür buluşması programı kapsamında verilen akşam yemeğinde Afyonkarahisar'a özgü yemekler tanıtıldı. İki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk bağları pekiştirilirken, yemekte Afyonkarahisar'ın tescilli lezzetleri tandır çorbası, çullama köfte, afyon kebabı, kaymaklı ekmek kadayıfı tatlısı ikram edildi.
'COĞRAFYAMIZ FARKLI KADERLERİMİZ BİR'
Afyonkarahisar'ın lezzetlerinin ikram edildiği davette Başkan Zeybek, Bosnalı heyete şehrin dinamikleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Zeybek "Şehrimiz, dört yol kavşağı ve merkezi konumdadır. Yolların kesişme noktası Afyonkarahisar'dan geçiyor. Türkiye'de 17 şehre bir ila üç saatlik ulaşım mesafesi olan tek iliz. Bosna ile Afyonkarahisar'ın kültürleri birbirine benziyor. Rahmetli Abdülhamit Han zamanında Bosna'dan gelen Boşnakların ikamet ettiği Hamidiye Mahallemiz var. Yapılara baktığımızda Bosna ile benzerlik arz ediyor. Bundan dolayı kendimizi burada yabancı hissetmiyoruz. Misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil ümmetin lideridir. Ben de partimizin ilk kurucularındanım. Bu dönemde Belediye Başkanı oldum, halkımızın takdirleri ile seçildim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
AFYON'A VE AFYON LEZZETLERİNE HAYRAN KALDIK
Saraybosna Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Amina Deljkoviç ise şöyle konuştu: "Ben ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız adına sizleri selamlamak istiyorum. Öncelikle bu güzel davet için hem ev sahibimiz hem de misafirimiz Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Yediğimiz yemekleri ilk defa tattık. Çok lezzetli ve güzel yemeklerdi. Bu gecede kimin misafir kimin ev sahibi olduğunu bir anda unuttuk, çünkü biriz. Bu geceyi hep kalplerimizde koruyacağız. Bosna Hersek'i hep hatırlaması için Başkanımıza hediye takdim etmek istiyoruz." Program sonunda Deljkoviç, Başkan Zeybek'e çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Zeybek de belediye bünyesindeki Taş Medrese'de yapılan el emeği ürünlerini, lezzet paketini, Gastronomi hatıra parası ve Afyon'un simgelerinin resmedildiği saati Deljkoviç'e hediye etti.