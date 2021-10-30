Artuk Aviation ihracata başlıyor

Eğitimci işadamı Önder Artuk 4 yıldır sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak eklemeli imalat yöntemi ile titanyumdan uçak parçaları üretmeyi başardı. Hafifliği ve sağlamlığıyla birçok uçak firmasının tercih ettiği uçak motoru parçalarını yurtdışı pazarına sunmaya hazırlanan Artuk'un kurduğu fabrikada şuan iç pazara medikal parçalar üretiliyor.
YÜZDE YÜZ YERLİ VE TÜRKİYE'DE TEK
Yatırımı 4 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu hayata geçirmeyi başardıklarını belirten şirket kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Önder Artuk, yurtdışından alınan ürünleri Türkiye'de üretip dünyaya satabildiklerini ifade etti. Savunma sanayiine ve medikale üretim yaptıklarını belirten Artuk, "Yapmış olduğumuz yatırımla eklemeli imalat teknolojisiyle titanyum parça üretimi yapıyoruz. Şuan bu yatırımımız yüzde yüz yerli ve Türkiye'de tek özel şirketin sahibi olduğu bir yatırım. Afyonkarahisar
Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduk bu yatırımımızı. Havacılığa, savunma sanayisine ve medikale üretim yapabiliyoruz. Eskiden yurt dışından aldığımız ürünleri şuan Türkiye'de üretip dünyaya satabilecek bir durumdayız. Ve bunu Afyonkarahisar'da gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Alman bir firma ile anlaştıklarını, makine kurulumunu 4-5 ay önce bitirdiklerini aktaran Artuk "Şu an yeni bir medikal parça üzerinde çalışıyoruz. Eskiden Hollandalı bir firmadan alım yapılırken biz bunu Afyonkarahisar'da üreteceğiz" dedi. Bütün yatırımcıların yüksek teknolojili, katma değer oluşturan yatırımlar yapması gerektiğini belirten Artuk, bire 60 oranında bir üretim yaptıklarını söyledi.