Atom Karınca’nın hedefi büyük

Afyonkarahisar
'ın başarılı işkadınlarından Minik Atom Karınca Akademi'nin kurucusu Merve Derin hedeflerini anlattı. Derin, çocukların oynamaya ve oyuna doyabilecekleri, sosyal aktivitelerinin artacağı güzel bir okul öncesi dönemi verebilmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "2-6 yaş grubuna hitap eden bir kreş olarak hizmet veriyoruz. Afyonkarahisar'daki eksikleri belirleyip bu kreşi açmaya karar verdik. Afyon'un en gözde ve detaylı eğitim kurumu olacağız" dedi. Okul Müdürü Aylin Elif Atmaca ise, kurumlarının bölgenin en büyük akademilerinden biri olduğunu söyledi. Tamamen okul öncesi eğitimi olarak planlama yaptıklarını ifade eden Atmaca, "Bin 600 metrekare bahçeleriyle birlikte toplamda 2 bin 200 metrekarelik bir alanımız var. 0-6 yaş grubunda 225 kapasitemiz var. Biz tek bir yaklaşımı değil de tüm eğitim yaklaşımlarını benimsiyoruz. Çünkü her eğitim yaklaşımının her çocuğa farklı bir kazanımı var" dedi.
PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALINDI
Okullarının pandemi şartlarına uygun şekilde hazırlandığını ifade eden Atmaca, "Pandemiyle ilgili her türlü uyarılarımızı astık. Öğretmenlerimizin tamamı şu anda aşı yaptırmış durumda. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz maskelerini takıyor, sık sık da değiştiriyor. Minikler sosyal mesafeyi korumakta güçlük çektiği için etkinliklerimizi mesafeleri koruyacak şekilde yapıyoruz" diye konuştu.