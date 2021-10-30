Avrupa’nın ilk ve tek yanmaz bandını ürettiler

Kurulduğu 1976'dan bu yana sürekli büyüyerek Türk sanayisinde kırılması zor rekorlara imza atan Özerband'ın hedefi, üretilen bir ürünün daha seri biçimde yüklenmesini sağlamak ve yükleme işini en kolay ve aktif hale getirmekti. Özerband bu hedefini dünyanın dört bir tarafına sattığı bandların kalitesiyle ispatladı. Özerler Holding'in lokomotif şirketi olan Özer Konveyör Band Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin en büyük özelliği Türkiye'de ilkleri başarmak oldu. Özerband bu konudaki ilk adımı da 1982'de attı ve Türkiye'de ilk çelik örgülü bant üretimini gerçekleştirdi. Aynı yıl Türkiye'nin ilk konveyör bant ihracatını yapan Özerband Pakistan'la başlayan ihracat süreci, günümüzde Asya'dan Avrupa
'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar bütün kıtalara uzandı. İleri teknoloji gerektiren konveyör band üretiminde sektörün lideri konumundaki Özerband, Türkiye'nin en modern makine ve teçhizatına sahip.
EK OLMAYAN EN GENİŞ BANDI ÜRETİYORLAR
Yaptığı yatırımlarla üretim kapasitesini sürekli artıran Özerband, Türkiye'nin bu alandaki bütün ihtiyacını karşılarken dünya genelindeki müşterilerinin taleplerine de cevap veriyor. Özerband Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Özer; "1982'den bugüne Türkiye'nin tek çelik karkaslı konveyör bant üreticisiyiz. Seyyar ekleme ekibi ile müşterilerine ek hizmeti verirken, çelik koruyuculu tekstil bantlarını kendi ürettiği çelik koruyucular ile yapmaktayız. Kullandığımız bütün endüstriyel tekstil ve kauçuk kompaundları kendi bünyemizde üretiyoruz. Tam bir entegrasyona sahip yerli soğuk yapıştırıcı üretimimiz mevcut. 2600 mm. genişliğe kadar tekstil band üretebilirken, 2000 mm. genişliğe kadar ürettiğimiz tekstil bandlarında enine ve boyuna bez eki bulunmaz. Bu özelliklerimizle sektörde öne çıkarız" diye konuştu.
YANMAZ BANT ÜRETTİLER
Özerband - MAS Firması ortaklığında üretilen Avrupa'nın ilk ve tek yanmaz bant ihracatı Avrupa ülkelerine yapılmaya devam ediyor. Yanmaz bant ilk olarak Polonya'ya sevk edildi. Özerband - MAS Firması Sahibi Jaroslav Sok'ın girişimleriyle yapılan yanmaz bant Avrupa'da ilk olma özelliğini taşıyor. Büyük emekler harcanarak yapılan Avrupa'nın ilk yanmaz bandı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.