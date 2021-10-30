Avşar Emaye ihracatı ile yıldızlaştı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), İstanbul Swissotel'de "İhracatın Metalik Yıldızları" ödül töreni gerçekleştirdi. 2020 yılında ihracat ile yıldızlaşan üyelere ödülleri dağıtıldı. Ödül törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı. Döküm ve Emaye Mutfak Eşyaları kategorisinde ihracat rakamlarında birinciliğe hak kazanan Afyon
'un gururu Avşar Emaye A.Ş. oldu. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki konuşmasında 2020 yılında pandemiye rağmen Türk sanayicisinin çok büyük kahramanlık örneği göstererek ihracat rakamlarında rekorlar kırdığını, 2021 yılında da yeni rekorların geleceğinin müjdesini verdi.
2020 YILINDA YÜZDE 85'LİK ARTIŞ
Ödül törenine katılan Avşar Emaye A.Ş. Genel Müdürü Murat Tabak yaptığı açıklamada "Mutfak eşyaları sektörümüzün ihracatı pandemiye rağmen 2020 yılında toplam 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Metal Mutfak eşyaları yüzde 31'lik bir paya sahip. Avşar Emaye olarak takım ruhu ile hareket ettik ve tüm çalışanlarımızın katkısı ile ihracatımızı 2020 yılında yüzde 85 oranına çıkarttık ve bu birincilik ödülünü kazandık. Dünya için kayıp olarak nitelendirilen bir yılda ihracatımızı artırmamız bizim için mutluluk verici ancak tesadüf değil. Bu başarıda 30 yıldır süregelen dünyanın birçok bölgesinde yaptığımız heyetler ve katıldığımız fuarların ciddi katkısı oldu" diye konuştu.
TÜRK SANAYİCİSİ ZORU BAŞARDI
Tabak, "2020-2021 yıllarında üretim ve istihdamı artırmak için ciddi yatırımlar yaptık. Şu an 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2020 ve 2021 yılları arasında makine parkurumuza ciddi yatırımlar yaptık. Hedefimiz şu anda 450 olan çalışan sayımızı 550 ye çıkarmak. Pandeminin getirdiği sıkıntıların yanı sıra lojistik ve hammadde konularında sıkıntı yaşamamıza rağmen 2020 yılını büyüme ile kapatmak bizler için çok değerli. Avşar Emaye Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı 2021 yılında da sürdürüyor. Tüm olumsuzluklara rağmen Türk sanayicisi gerçekten zoru başardı, yeter ki üreticilerimizin önünü açalım" diye konuştu.