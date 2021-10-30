Giriş Tarihi: 30.10.2021

Avşar Emaye ihracatı ile yıldızlaştı

İki yıl üst üste ihracat şampiyonu olan Avşar Emaye A.Ş.’nin Genel Müdürü Murat Tabak: Takım ruhu ile hareket ettik. Tüm çalışanlarımızın katkısı ile ihracatımızı 2020’de yüzde 85 oranında artırarak birinciliği kazandık