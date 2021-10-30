Boks ve kickboks severler haydi Afyon’a

Göreve geldiği ilk günden itibaren Afyonu her alanda dünyaya tanıtmak için yoğun bir çaba harcayan Mehmet Zeybek Başkanlığında Afyon Belediyesi, Dünya Motokros Şampiyonası ve 3. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivalinin ardından Kasım ayı içerisinde Uluslararası Arap Boksu ve Kickboks Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.
"62 ÜLKEDEN CANLI YAYINLANACAK"
Afyon Belediyesi, Afyon Valiliği ve FİBA işbirliğinde düzenlenecek olan şampiyona 62 ülkeden canlı olarak yayınlanacak. Başkan Zeybek şampiyona ile ilgili olarak; "Valimiz ve Milletvekillerimiz ile birlikte tek gayemiz Afyonu farklı alanlarda tanıtmak, güzide şehrimizi hak ettiği yere getirmek. Bu yolda bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Spor yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yaptığımız spor Kompleksleri birçok ünlü futbol, voleybol gibi önde gelen spor branşlarından kulüpleri ağırlıyor."
"ŞEHRİMİZİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ"
Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmak için kararlılık mesajı veren Belediye Başkanı Zeybek, Afyonu dünyaya tanıtmak için tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti. Zeybek; "Şehrimizin tanıtımı, Dünyaya aktarılması için gayretlerimiz sürüyor. Afyon'da bu şampiyona için her imkanın hazır olduğunu gördüler. Kendileri de ilimizde bu şampiyonanın yapılmasını arzu ediyorlar. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve Afyon'da bir ilke daha imza atacağız.'
"SPORDA DA SÖZ SAHİBİ OLMAKTA İDDİALIYIZ"
Sporcu nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Zeybek, "Amacımız alt yapıya sporcu yetiştirmeye imkan sağlarken aynı zamanda şehrimizde sporcu nesiller yetiştirmek. Ayrıca termalde ve gastronomi de söz sahibi olmanın yanı sıra sporda da söz sahibi olmakta iddialıyız. Bizim amacımız zaferlerin şehri Afyonkarahisar
'ı halkımızı sosyal ve kültürel faaliyetler ile buluşturmak, sosyal yaşama katkı sağlayabilmektir. Şampiyonanın ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk kez bir şehir adına yarış düzenlendi.