Giriş Tarihi: 30.10.2021

Boks ve kickboks severler haydi Afyon’a

Afyon, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in öncülüğünde uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kasım ayı içerisinde Uluslararası Arap Boksu ve Kickboks Şampiyonası Afyon’da düzenlenecek. Yüzlerce sporcunun yanı sıra binlerce boks ve kickboks hayranı da Afyon’a akın edecek