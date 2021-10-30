Çay’da alt yapı sil baştan

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'nın seçim vaatleri arasında bulunan ve yıllardır ilçede büyük sorun haline gelen altyapı problemi çözülüyor. Yıllardır hiçbir belediye başkanının cesaret edip çalışmalara başlayamadığı alt yapı çalışmasına başlayan Başkan Atlı, hem vatandaşların hayır duasını alıyor hem de seçim öncesi verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyor.
İLÇEMİZ HUZURLU HALE GELECEK
İlçeyi adeta şantiyeye döndüren Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ilçenin altyapı problemini çözmeden üst yapıyı yapmayacağını söyleyerek, vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalara hızlı bir şekilde devam edeceğini ifade etti. Vatandaşın her talebin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Atlı, "Çalışmalar tamamlandığında Çay İlçemiz daha huzurlu bir hale gelecek" dedi.
SEL BASKINLARI ÖNLENECEK
Sağanak yağışlarda sel baskınlarının önlenmesi amacıyla Çay Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şirinevler Mahallesi ve Ali Kaleli Mahallesinde yağmur suyu isale hattı döşeme çalışmasının başladığını söyleyen Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, "Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ve Belediyemiz arasında yapılan protokol ile İlçemiz Bahçelievler Mahallesi göl yolunda asfaltlama çalışmaları tamamlandı" dedi.
ALT YAPI ÇALIŞMASINI TAKİP EDİYOR
Alt yapı çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, altyapı çalışmasının başladığı mahallelere giderek bilgiler alıyor. Altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı Atatürk Bulvarı'nın asfaltlanarak halkın hizmetine sunulduğunun müjdesini veren Atlı, tevazu ve samimiyetle, gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşa verdikleri sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini dile getirdi.