Dinar’ın hayali gerçek oluyor

Dinar
Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın seçim beyannamesinde yer alan Menderes Nehri Islahı Projesi ihale süreci tamamlanarak sözleşmesi imzalanmasının ardından yer teslimi yapılarak start alacak.
İHALEYE ÇIKILDI
Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın Salı Pazarı Revize Projesi kapsamında belediye kapalı pazar yeri, mescit, zabıta binası, wc, zeytin pazarı ve Sebzeciler Odası binası yapım işi ihaleye çıkıldı. Yapılacak olan Kapalı Pazar Yeri projesi ile ilgili bilgiler veren Başkan Sarı, "Salı Pazarı Revize Projemiz kapsamında ihalesini gerçekleştirmiş olduğumuz yoğurt ve peynir pazarı başta olmak üzere Zabıta binası, wc, mescit, zeytin pazarı ve Sebzeciler Odası binasının yer aldığı proje ile artık Pazar yerimiz daha modern görünüme kavuşacak" diye konuştu. Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın yerel seçimlerden önce Gazi Mehmet Çavuş Mahallesi halkına 18 uygulamasıyla ilgili vermiş olduğu söz doğrultusunda çalışmalarda başlatıldı. Yapılacak olan 18 uygulaması ile tapu sorunun çözüme kavuşacağını ifade eden Belediye Başkanı Nihat Sarı, "Gazi Mehmet Çavuş mahallemizde seçim döneminde gerçekleştirdiğimiz ziyarette mahalle sakinlerimizden tapu ile ilgili sorunlarının olduğunu not almış ve göreve geldiğimizde tapu sorununu çözüme kavuşturacağımızın sözünü vermiştik. İnşallah Gazi Mehmet Çavuş mahallemizin yıllardır yaşamış olduğu tapu sorunu tarih olacak" dedi.