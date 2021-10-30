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Giriş Tarihi: 30.10.2021

En büyük hedefimiz gönüllere dokunmak

En büyük hedefimiz gönüllere dokunmak

Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü 7 bin 500 metrekare yüzölçümüyle, bölgenin en büyük yaşam alanını ilçesine kazandırdı

Başmakçı Belediye Bakanı Ayhan Gönüllü, klasik belediyecilik anlayışından ziyade, vatandaşla iç içe olmayı daha önemli gördüğünü belirtiyor. Gönüllü, "Belediye başkanının 'ben şu kadar yol ve alt yapı yaptım. Param vardı, param yoktu' anlayışı içerisinde başkanlık yapması benim için önemli değil. Bu yapılanlar maharet sayılacak şeyler değil. Bu belirttiğim hizmetleri belediye zaten yapacak ve bunları yapmak zorunda. Ben halkıma dokunabiliyor muyum ben ona bakarım. Halkımın mutluluğuna mutluluk katıp, üzüntüsünde yanında olup, üzüntüsünü giderebiliyor muyum ona bakarım. Görev yaptığım 8 yıl boyunca da bir belediyenin yapması zorunlu olan hizmetlerini aksatmadan yerine getirirken halkın yapılmasını arzu ettikleri talepleri de yerine getirmeye çalıştım" dedi. Gönüllü, "Bizler çalışmalarımızı gelecek seçimler için değil, sağlıklı gelecek nesiller için yapıyoruz. Başmakçı Belediyesi olarak ilçede bulunan bataklık ıslah çalışmasıyla yeşil alan, park ve bahçe çalışmalarıyla çocuklar ve aileler için yeni alanlar oluşturduk. Park içine, çevresine yaklaşık 3 bin ağaç dikerken içerisinde kamelya, piknik alanı, koşu parkuru ve tam teşekküllü fitness aletlerini barındıran parkta halka hizmet etmek amacıyla gıda satış büfeleri de yaptık" diye konuştu.

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En büyük hedefimiz gönüllere dokunmak
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