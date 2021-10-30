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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Erkmen’de renklerin dansı büyülüyor

Erkmen’de renklerin dansı büyülüyor

Ter malin başkenti olarak da anılan Afyon’da, sonbaharın son günlerinin yaşandığı bugünlerde Erkmen beldesinde farklı renkler görenleri büyülüyor

Afyon şehir merkezine 5 m mesafede olan bağları ve vişnesiyle ünlü olan Erkmen beldesi 4 mevsim ayrı güzellikte olan doğasıyla da kendine olan hayranlığı her geçen gün artırıyor. Sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarının ağırlık kazandığı Erkmen beldesinde dağların yüksek noktaları, beldedeki göletin çevresi güzel görüntülere ev sahipliği yapıyor. Erkmen Göleti'nin üst sırtında sarıdan yeşile, kırmızıdan turuncuya birçok rengi iç içe görmek mümkün.

YEŞİLLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ
4. dönem Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Memduh Kuş, Afyon şehir merkezinin yapılaşmasının kendi beldelerine doğru ilerlediğini ancak Erkmen'in yeşilliğinin bozulmasına asla izin vermeyeceğini söyledi. Alt yapı sorunu olmayan ve Türkiye'de belki de doğalgaz kullanımı yapan ender beldelerden olan Erkmen'de yaklaşık 10 yıl önce 2400 olan nüfus şimdi 10 bine ulaştı. Afyon merkezinden batıya giden yol kısmına arsanın büyüklüğüne göre kat müsaadesi verdiklerini belirten başkan Kuş, belde merkezinde ise asla yüksek yapılara müsaade etmediklerini, bağları vişne bahçelerini Erkmen'e değer katan yeşilliği koruyacaklarını söyledi. Alt yapı ve maddi olarak hiçbir sorunlarının olmadıklarını belirten başkan Kuş, "Şu an Afyon'un en büyük siteleri, Afyon'u termalde Türkiye'nin başkenti yapmasında büyük etkileri olan otellerin büyük kısmı bizim yapılaşmaya müsaade ettiğimiz bölgelerde" dedi.

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Erkmen’de renklerin dansı büyülüyor
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