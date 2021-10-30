Fertillife hızla büyüyor

Üreme tıbbı alanında tanınmış hekimlerden oluşan uzan bir ekibe sahip olan Fertillife Sağlık Grubu, alanında uzman 270 personeli, son teknoloji biyomedikal makineleri ile yenilenmiş iki Hastanesi ile alanında hızla büyümeye devam ediyor. Fertillife Sağlık Grubu olarak ülkemizin üreme sağlığı alanında uzun yıllardır en iyi hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Fertillife Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. A. Fatih Öğüç, 'İstanbul ve Afyon
Tüp Bebek Merkezlerimizde çocuk sahibi olmak isteyenler için dünyadaki son teknoloji ve teknikleri, üstün, eğitimli ve tecrübeli kadrolarıyla yüksek başarıyı yakaladıklarını kaydetti.
ESKİŞEHİR, AFYON VE İSTANBUL
Artan talep ve hasta sayısının hızla yükselmesi doğrultusunda Eskişehir'den sonra Afyon halkına da 2018 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan Fertillife Hastaneleri Afyon'daki hastanesini de en son teknoloji cihazlar ile donattı. Kısa sürede bölgenin en kapsamlı Kadın Doğum - Çocuk Hastanesi ve Tüp Bebek Merkezi haline gelen Fertillife Afyon, dünyanın pek çok yerinden de hastaların tercihi haline geldi.
BÜYÜME İSTANBUL'DA DEVAM EDİYOR
İstanbul'dan gelen talepleri yerinde ve hızlıca tedavi etme ihtiyacının doğmasından kaynaklı olarak bu yıl mart ayında İstanbul Mecidiyeköy'de Türkiye'nin ilk özel hastanelerinden; 180 çalışanı ile Mecidiyeköy de hizmet veren Kadın hastalıkları, Doğum, Tüp Bebek Merkezi, Çocuk Hastalıkları, Dahiliye, Dermatoloji, Genel Cerrahi, Estetik ve Plastik Cerrahi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kardiyoloji, Üroloji , Nöroloji , Kulak Burun Boğaz, Radyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Saç ekimi, Lazer epilasyon ve acil servis birimlerinden oluşan 5 katlı, 5 ameliyat salonu ve 1 doğumhane salonundan oluşan tam teşekkülü özel Çevre hastanesi de Fertillife grubu bünyesine dahil oldu.