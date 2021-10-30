Giriş Tarihi: 30.10.2021

Hem şehir hem ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor

Dünyanın en uzun ikinci jeotermal ısıtma ve 18 kilometrelik turizm hattına sahip olan Afyon Jeotermal Turizm (Afjet), şehrin yüzde 25’lik kısmını ısıtırken, yılda 3 megavat da elektrik üretimi yapıyor