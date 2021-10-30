Hem şehir hem ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor

Afyon'un jeotermal su enerjisiyle ısıtılması amacıyla Özel İdare, Belediye, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla 18 yıl önce kurulan AFJET, termal turizme su temini ve ısıtmanın ardından termal sera ve elektrik üretimi de yapmakta. İl merkezinde 15 bine yakın abonesiyle evleri ısıtan AFJET, gelecek yıl jeotermal sahalarda kurulacak seralara da ısıtma hizmeti verecek. Abone sayısı itibariyle Afyonkarahisar
'ın yüzde 25'lik kısmını ısıtan AFJET, mevcut abonelerin yanı sıra, 250 dönüm alanda kurulacak teknolojik seraları da ısıtacak. Afjet'in 27 bin yatak kapasitesine sahip otelleri tek bir noktadan besleyerek, turizm hattında 800 bin metrekarelik bir alanı ısıtan ve teknolojik jeotermal seralara su sağlayan bir yapıya dönüştüğü belirten Afjet Genel Müdürü Dr. Yusuf Ulutürk, "Afyon'da termal otel yatırımlarının sayıca artması ve şehrin termal turizmin başkenti olmasında Afjet yatırımlarının payı büyük. Tüm otellerimiz eşit bir şekilde şehrin kendi kaynaklarından yararlanıyor. Tesisler 365 gün 24 saat jeotermal suya sorunsuz ulaşıyor. Yatırımlarımız sayesinde bir tesisin yıllık ısıtma gideri 1 milyon liralık doğalgaz kullanımının dörtte biri kadar. Afjet, Afyon'daki termal yatırımlara yön veren, kamunun işlettiği kâr eden tek jeotermal santral konumunda." Jeotermale farklı bir bakış açısı getirmeyi istediklerini vurgulayan AFJET Genel Müdürü Dr. Yusuf Ulutürk, 120-130 derece sıcaklıkta çıkan suyun termal banyolarda ancak 40-45 derecede kullanılabildiğini söyledi. Suyu termal havuz ve hamamlara vermeden önce elektrik enerjisi üretimi, seracılık ve ısıtmada kullanacak entegre bir sistem hedeflediklerini kaydeden Ulutürk, "Termal suyu her ısıda farklı bir amaçla kullanmayı planlıyoruz. 120 derecede çıkan termal suyla önce elektrik enerjisi üreteceğiz. Sonra termal seralar ve konut ya da otel gibi tesisler ısıtılacak. Sonra su 45 dereceye düşürerek termal tedavi hizmetlerinde kullanacak. Termal su tesislere giderken sadece borularda dolaşarak elektrik enerjisi ve seracılıkta kullanılabilecek. Her ısıda ülkemize katma değer sağlayacak. Bu şekilde tüm termal kuruluşlara örnek olmayı planlıyoruz."