Hocalar’da tanıtım zamanı

Afyon
'da alt yapı sorunu olmayan bir kaç ilçeden birisi olan Hocalar'da şimdi gelişim ve değişim zamanı. Belediye Başkanı Ali Arslan'ın yaklaşık 7.5 yıllık görev süresince ilçenin tüm alt yapı sorunu çözülürken 2021 yılında ilçeye kazandırılan tekstil fabrikası ile ekonomik olarak ta büyümeye başladı. Ali Arslan'ın Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte Hocalar ilçesinin de kaderi değişti. İlk önceliğini alt yapıya veren Başkan Arslan kısa zaman içerisinde ilçenin uzun zaman ihtiyacına cevap verecek şekilde altyapıyı tamamlamıştı. İlçenin temel sorunlarını gideren Başkan Arslan daha sonra ilçenin tanıtım faaliyetlerine önem verdi ve Hocalar bugün doğa güzelliği ile ön plana çıkmaya başladı.
VALİ GÖKMEN ÇİÇEK HAYRAN KALDI
Hocalar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan doğası, manzarası ve vatandaşlara sunduğu imkanlarla ilçeye ayrı bir hava katan Yavaşlar Devlethan Mesire alanının yakın bir zamanda ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşacağı belirtiliyor. Son olarak Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Hocalar ziyaretinde bu mesirelik alanın manzarasına hayran kaldı.
TÜM SORUNLARI TEK TEK ÇÖZDÜK
Hocaların şu anda sorununun tanıtım olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Arslan, "7.5 yıl önce göreve seçildiğimde sorunumuz alt yapı idi. bu sorunu tamamen çözdük. sonra sorun istihdam dedik ve ilçeye kurulan yaklaşık 500 hanımefendinin çalıştığı tekstil fabrikası ile işsizlik sorununu çözdük. Sonra spor alanları denildi, bunu da en güzel tesisler yaparak çözdük. Kısacası halkımız ne istemişse biz yaptık. Şu anda hiçbir sorunu kalmayan ilçemin tanıtımına yoğun gayret gösteriyoruz. Muhteşem doğamızı Yavaşlar Devlethan Mesire alanı ile taçlandırdık. Valimizin burası hakkında güzel görüşleri bizi mutlu ederken daha da şevkle çalışmamıza vesile oldu" dedi.