İkbal Thermal Hotel & SPA dünya üçüncüsü

NewYork merkezli, lüks seyahat konusunda otorite sayılan, ayda 5,6 milyon üzerinde uluslararası okuyucuya sahip, gezginlerin kılavuzu ve ilham kaynağı olan seyahat ve yaşam stili dergisi Conde Nast Traveler okurları, 12 ay boyunca ziyaret ettikleri yerleri oyladı. Okurlar, İkbal Thermal Hotel & SPA'yı "2021 Okur Seyahat Ödülleri"nde dünyanın en iyi otelleri arasında gösterdi. İkbal Thermal Hotel & SPA, "En İyi Spa Resort" ve "Destinasyon Spa Resort" kategorilerinde pek çok saygın rakibini geride bırakarak dünyada üçüncü oldu. Otel aynı zamanda bu kategorilerde ülkemizi temsil eden tek otel unvanını elde etti. Dergi, turizm ve iş dünyasının en iyilerini belirlemek amacıyla 1988'den bu yana şehirler, havayolu şirketleri, seyahat ve gemi acentaları ve oteller kategorilerinde dünyanın en iyilerini belirleyerek seyahat dünyasına yön veriyor.İkbal Thermal Hotel & SPA Genel Müdürü Ali Gümüşhan "Böyle uluslararası prestijli bir övgüyü almaktan dolayı onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu başarı kendimizi daima misafirlerimizin beklentilerini aşmaya adadığımızın kanıtıdır. Aynı zamanda bu, İkbal Grubu'nun yenilikçi vizyonuyla, İkbal Otel'in Üst Hizmet Anlayışı'nı Türk misafirperverliğimizle harmanlayarak sunan ekibimiz adına da büyük bir başarıdır" diye konuştu.