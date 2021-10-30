İscehisar’ın hedefi büyük

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin projeleriyle vatandaşın gönlünde taht kurdu. 2019'da Belediye Başkanı seçilmesinin ardından ilçedeki eksiklikleri teker teker giderme yönünde çalışma başlatan Şahin, ilk olarak Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ile imzalanan protokol kapsamında 32 bin metrekare sıcak asfalt çalışmasını gerçekleştirdi. 77 bin metrekare daha sıcak asfalt ile 30 bin metrekare sathi asfalt atılacağını söyleyen Başkan Şahin, "Sıcak asfalt serim çalışmalarımız devam edecek" dedi.İscehisar'da 17 kilometre doğalgaz hat çalışması yapıldığına dikkat çeken Başkan Şahin, "İlçemizin yüzde 85'ine doğalgaz arzı sağladık. İscehisar'da doğalgazsız hane kalmaması adına çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. Şahin, 13,5 milyon bedelli yüzde 50'si hibe destekli "SUKAP" projesi ile 20 kilometre kanalizasyon hattının yenilendiğini söyledi. Şahin ayrıca, 4.5 kilometre kanalizasyon hattı ile 3 kilometre içme suyu hattının yenilendiğini de ifade etti.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İscehisar'da inşa edilecek konutların yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Başkan Şahin, 2. Etap TOKİ Konutlarında 213 adet konut, 3 adet dükkan, 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işinin yer aldığını söyledi. Başkan Şahin, TOKİ konutlarına 9 bin metrekarelik alternatif yol açarak sıcak asfalt çalışmasını tamamladıklarını belirtti.24 milyon metrekarelik yeni sıcak su arama ruhsatı aldıklarını hatırlatan Başkan Şahin, "Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile yaptığımız protokolle sıcak su arama çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde bulunan yeraltı kaynaklarını gün yüzüne çıkararak İscehisar'ımızı termal turizm merkezi haline getireceğiz" dedi.Jeotermal Kaplıca Tesisi hakkında bilgiler veren Şahin, "Zemin güçlendirme çalışması ile 80 ton betonla tesisimizin zeminini güçlendirdik. Tesisin manuel işleyen sistemini otomasyon programı kurarak otomatik hale getirdik. Patlayan mermerleri değiştirdik ve yeni kullanım alanları oluşturduk. 450 metreye düşen pompayı çıkararak suyun kalitesini artırdık. Atıl durumda bulunan konkasör tesisimizi faaliyete geçirdik. Tesisimizde 2 konkasörümüzle günlük bin 500 ton yol ve alt yapı malzemesi üretiyoruz" diye konuştu.Yapıldığı günden beri çalıştırılamayan Atık su Arıtma Tesisinde bakım onarım çalışması yaptıklarını hatırlatan Şahin, "Otomasyon programı kurduk. Eksiklerini gidererek tam kapasite ile çalışır hale gelmesi olmazsa olmazımız. İçme suyunun arıtıldığı arsenik arıtma tesisimizde halkımızın daha sağlıklı su içmesi için iyileştirmeler yaptık. Eski su hatlarımızı yeniledik" diye konuştu.İscehisar İlçe Stadı'nın yenilendiğini vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Şahin, stadyum içerisi zemin iyileştirilmesi ve saha aydınlatmasının yapıldığın söyledi. Şahin, "Rakip taraftar tribün ve tartan pist ihalesi yapıldı, çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak" dedi. Şahin, belediye meclisi kararıyla yer tahsisi yapılan alana hayırsever iş insanı Necmettin Ayyıldız tarafından 4,5 milyon TL bedelli Kadın Kültür Evi yapıldığını ifade etti. Afyon Caddesi'ndeki kaldırım yolunu mermerle kapladıklarını söyleyen Şahin, belediyeye ait tesislerde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaparak faal hale getirdiklerini belirtti.Parke ve yol çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Şahin, "İlçemizdeki sorunlu yolları modern bir hale getirmek için başlattığımız çalışmalar kapsamında 67 metrekare yeni kilitli parke yol ile 29 bin metrekare kilitli parke tadilatı yaptık. 40 bin metrekare kilitli parke ihalesine çıkarak yollarımızı yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.