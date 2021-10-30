Ödüllerini Bakan Varank’tan aldılar

Ulusal ve uluslararası yarışmalar için öğrencilerini teşvik ettiklerini belirten Afyon Bahçeşehir Okulları Kurucusu Abdullah Taş "Bu sene TÜBİTAK'ın düzenlediği 15'incisi gerçekleşen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışmasına katılan öğrencilerimizden Emir Ahmet Ballıpınar Biyoloji alanında bölge birincisi, Sümeyra Arı ise Tarih alanında Türkiye üçüncüsü oldu. Öğrencimiz Sümeyra Arı, Trabzon'da düzenlenen ödül töreninde ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın elinden aldı. Bu ödül okulumuz ve ilimiz için gurur kaynağı oldu. Afyon Bahçeşehir Koleji
olarak bu tür projelerde öğrencilerimiz ile beraber yer almaya ve başarılar kazanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
HEDEFİMİZ, BİREYSEL GELİŞİMLERİNE KATKI
Taş "Afyon Bahçeşehir Koleji ailesi olarak dijital ve değişen dünyaya hazır, geleceğin teminatı olan, toplumsal değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz. Akademik başarının yanında sosyal ve sportif faaliyetler de öğrencilerin bireysel gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda okulumuzda kurduğumuz kulüpler ve oluşturduğumuz okul takımları ile öğrencilerimizi sosyal, dışa dönük ve takım çalışmasına uyumlu bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.
ÖĞRENCİ TEMELLİ SİSTEMİ TERCİH EDİYORLAR
Afyon Bahçeşehir Koleji olarak eğitim ve öğretim faaliyetleri içinde geleneksel eğitim modellerini bir kenara bırakıp öğrenci temelli eğitim modellerini okullarında uygulamakta olduklarını söyleyen Taş şöyle devam etti: "Sayısal ders içeriklerinde uyguladığımız Düşünme Becerileri etkinlikleri ve STEM-A (Science, Technology, Engineering ,Math- Art) uygulamalarımızla öğrencilerimizi ezber sisteminden çıkartıp bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerinin geliştirilmesi, merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıkarılmasını hedef alıyoruz."
KİTAP OKUMALARINI TEŞVİK EDİYORUZ
Kitap okumanın önemini öğrencilerine kavratmayı amaç edindiklerine değinen Taş, "Değişen akademik sınav diline uyum sağlamak, doğru ve hızlı düşünen bireyler yetiştirmek en temel hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda okulumuzda her gün bir ders saati kitap okuma etkinliği yapmaktayız. Okuduğumuz kitapları drama kulübü etkinlikleri ile pekiştiriyoruz. Okuduğumuz kitabın film etkinliğini yaparak çocuklarımıza günlük hayatlarında kendilerini etkili şekilde ifade edebilme davranışını kazandırıyoruz" dedi.