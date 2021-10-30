Projeleriyle gönüllere girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzası atılan Millet Bahçesi projesi Sandıklı'ya yapılan en yüksek maliyetli projeler arasında yerini aldı. 15 milyon TL'ye mal olacak Millet Bahçesi'nde sosyal tesisler, bisiklet ve koşu parkurları, oyun ve spor alanları yer alacak. Peyzaj çalışmalarıyla öne çıkan projenin hayata geçmesiyle Sandıklı modern bir tesis kazanacak.
KÜLTÜREL HAYATA KATKI SUNACAK
Sandıklı'ya değer katacak projelerden biri olan kültür merkezi ile kütüphanenin inşaatı da hızla yükseliyor. 5 bin 300 metrekare alan üzerine yapılan merkezde, cep sinemaları, çocuk, genç ve yetişkin kütüphaneleri, eğitim sınıfları, kafeterya, kitap satış mağazası, bilim-sanat atölyeleri, kapalı sergi salonu, profesyonel tiyatro-opera salonu yer alacak.
TABİAT PARKINA ULAŞIM DAHA GÜVENLİ
Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Akdağ Tabiat Parkı'na giden 13 kilometrelik yol, yapılacak iyileştirme çalışmaları ile konforlu ve güvenli hale gelecek. Bu kapsamda Sorkun köyü ile Akdağ Tabiat Parkı arasında bulunan yolda yapılacak genişletme ve iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
"GELENEKSEL TIP UYGULAMALARI"
Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'ndaki 'Geleneksel Tıp Uygulamaları Merkezi' ise sağlık turizminin yeni adresi olacak. Merkez 800 metrekarelik alandan hizmet verecek. Kadın ve erkekler için ayrı ayrı oluşturulan tesiste doktor balık tedavisi, hacamat, kupa, sülük tedavilerinin yanısıra tuz odaları ve çamur banyoları da yer alacak.
BÖLGENİN EN KAPSAMLI HAL BİNASI
Yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak olan Yeni Hal Binası inşaatı da hızla yükseliyor. Toplamda 14 bin 336 metrekare alan üzerine 3 bin 175 metrekarelik inşaat alanın olduğu yeni hal binası, 50 işyeri, misafirhaneleri, konaklama tesisleri, işletmeleri, taşıyıcı kooperatiflerine ait mekânları, kamyon garajı, kantarı ile bölgenin en kapsamlı binalarından birisi olacak.
ŞEHİR STADYUMU GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Afyon
Valisi Gökmen Çiçek'in katkıları ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün girişimiyle hayata geçirilen ilçe şehir stadyumu ışıklandırma işi de tamamlandı. Tarihinde ilk defa ışıklandırılan statta gece maçları da oynanabilecek.
GÜNEŞ ENERJİ PANELLERİ HAZIR
Sandıklı Belediyesi'ne aylık 100 bin TL'lik getiri sağlayacak Güneş Enerji Projesi'nin panelleri kapalı pazar yerinin üstüne monte edildi. 7000 metrekarelik alanda, 2 bin 540 panelden, 630 kw/s elektrik enerjisi üretilerek belediyenin elektrik ihtiyacının yüzde 25'i karşılanacak.