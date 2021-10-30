Sultandağı’na 50 milyonluk yatırım

2019 yılında göreve geldiklerinde ağır ekonomik bilançodan en hızlı yatırım yapan ve çalışan bir belediyeye nasıl geleceklerini planladıklarını ifade eden eczacı kökenli Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, "Yoğun çalışma program oluşturduktan sonra öncelikle maaşları geciken personelimizin maaşlarını zamanında yatırma ve geçmiş alacaklarını ödemelerini gerçekleştirdik. Araç ekipman eksikliklerimiz had safhada idi. Koskoca bir ilçe belediyesinde aktif çalışan fazla işlevsel olmayan sadece 2, 3 tane araç vardı. Şimdi 20 aktif çalışan araç parkı oluşturduk. Amaç halkımıza en iyi hizmeti hızlıca verebilmek" diye konuştu. Belediyeye kalıcı gelirler olması için projeler ürettiklerini belirten Başkan Aldırmaz; "İlçemize yaptığımız kapalı pazaryerimizin üzerine GES projesi yaparak gelir elde eden bir alan oluşturduk. Sonra gençlerimizin spor yapabilecekleri alanlar oluşturmaya başladık. Bu kapsamda; bir açık, bir kapalı halı saha ve profesyonel ölçekte uluslararası standartlarda futbol sahamızın yapımını gerçekleştirdik. Spor alanları yaptık. Çocuklarımız parklarına kavuşturduk" dedi.
KİRAZ BAHÇELERİNE AYRI ÖNEM GÖSTERİLİYOR
Sultandağı Kiraz'ının dünyaca ünlü olduğunu söyleyen Başkan Aldırmaz; "Sultandağı Kirazı dünyada önemli bir markadır. Üreticilerimiz bahçelerine rahatlıkla ulaşabilmeleri için 7 km asfaltlama yaparak modern bahçe yollarını ilçemize kazandırdık. bunu haricinde de kiraz satış döneminle alım satım işlerinin daha sağlıklı gerçekleşebilmesi için yeni hal dükkanlarımızın yapımına başladık yakın bir zamanda da tamamlanarak hizmete sunulacak. Arsa ve daha önceden satılan soğuk hava deposu ve tekstil fabrikasına tahsis edilen spor salonunu başta olmak üzere 10 adet taşınmazı belediyemize kazandırdık" diye konuştu. Doğalgaz için tüm çalışmaların tamamladığını yakında ilçeyi doğalgaz ile buluşturacaklarını söyleyen Başkan Aldırmaz şöyle devam etti: "Altyapımız ile ilgili projemizde hazır çok yakında ihaleye çıkarak alt yapı çalışmalarımıza bahar aylarında başlıyoruz. Sultandağı ve Afyonkarahisar
için çok önemli tarihi kent meydanı projemizin ihalesi gerçekleşti, yakın bir zamanda ilçe Kent Meydanı'na kavuşacak." Son olarak yüksek öğretim yurdu binası olarak yapılan binanın gençlik kampına dönüştürülmesi çalışmalarını sonlandırdıklarını ifade eden Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz şunları söyledi: "Yılın 12 ayı gençlerin kamp yapacağı Türkiye'nin her yerinden gelen gençlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Bunu yanı sıra ilçemizde bulunan Cem Evi'nin tüm tadilat çalışmalarını gerçekleştirerek daha ferah mekanda ibadet etmeleri için uygun ortam hazırladık."