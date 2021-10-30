Giriş Tarihi: 30.10.2021

Sultandağı’na 50 milyonluk yatırım

Göreve geldiği günden bugüne kadar Sultandağı ilçesinin değişimine büyük önem gösterdiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, maaşlarını ödeyemeyen bir belediyeden bugün 50 milyon liralık yatırım yapan belediye haline geldiklerini söyledi