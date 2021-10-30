Türkiye’nin ilk yeşil OSB’si olacak

Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından Afyon
, sanayi için sunduğu planlı çalışmalarla dikkat çekiyor. Kentin yeni çıkan 'teşvikli ilçe' avantajından yararlanacak ilçesi Sinanpaşa'da kurulan OSB, 6. Bölge teşvikinden yararlanabilecek ve yeşil OSB olacak. Ankara'nın kuzeyinden güneyine bir çizgi çekildiğinde batıda tek 6. Bölge teşvikine sahip organize sanayi bölgesinin (OSB) Afyonkarahisar Sinanpaşa'da olacağını söyleyen Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman, bu OSB'nin aynı zamanda ilk yeşil OSB olacağını da ifade etti.
AFYON'A DEĞER KATACAĞIZ
Karaman, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kurulacak ikinci OSB'nin şehre katacağı değere de dikkat çekerek, "Ankara'nın kuzeyinden güneyine çizgi çekelim. Bu bölgede batıda kalan tek 6. Bölge teşvikinden yararlanan kent Sinanpaşa'daki OSB sayesinde Afyon olacak. Biliyorsunuz, bölgesel eşitsizlikleri en aza indirmek için uygulanan bölgesel teşviklerde en çok teşvik 6. Bölge'ye veriliyor. 10 milyon TL yatırım yapan bir sanayici diyelim ki 100 işçi çalıştırsın. 6. Bölge teşvikinden yararlandığı için 10 yılda 4.5 milyon TL'lik avantaj sağlamış oluyor. Afyon 4. Bölge. Buradaki OSB'ler 5. Bölge teşvikinden yararlanıyor. 3 milyon metrekarelik Sinanpaşa OSB'miz 6. Bölge teşvikinden yararlandırıyor. Bu nedenle yatırımcılardan büyük ilgi göreceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca ülkemizden bir 'yeşil OSB' bulunmuyor. Biz burayı 'Yeşil OSB' olarak planlıyoruz" dedi.