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Giriş Tarihi: 16.12.2021 21:58 Son Güncelleme: 17.12.2021 01:21

Bodrum yeni yılda Paris’le yarışacak

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum yeni yılda Paris’le yarışacak

Gözde turizm kenti Bodrum’da, 2022 yılını görkemli bir partiyle karşılamak için 13 sürecek yılbaşı partisinin hazırlıkları hummalı bir şekilde devam etti. Yılbaşı programı kapsamında birçok etkinlik organize edilecek, yıldız isimler sahne alacak.

Bodrum'da 18 Aralık'tan, 3 Ocak'a kadar sürecek olan yılbaşı partisi programı öncesi ekipler, günler öncesinden mahalle ve caddelerde yeni yıl öncesinde ışıklandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler tarafından Kumbahçe Meydanı'ndan, Azmakbaşı'na kadar olan kısım ile Dr. Alim Bey, Atatürk, Cevat Şakir, Kale, Neyzen Tevfik ve Cafer Paşa Caddeleri de ışıklandırma çalışmalarıyla renklendirildi. Meydanlarda kurulacak sahnelerde sahne alacak yıldız sanatçıların yanı sıra, yarımada genelinde birçok sokak sanatçısı müzikseverlerle buluşacak. Yılbaşı partisi programında müziğe birçok etkinlik de eşlik edecek. Meydanlara buz pistleri, atlı karıncalar ve hediyelik eşya stantları kurulacak, başka şehirlerden getirilecek olan karla Bodrum'a kar yağdırılacak. Yılbaşı kostümlü bando yürüyüşü ve volkan gösterileri yılbaşı partisine renk katacak.

DJ performansları ve sokak sanatçıları ile başlayacak olan yılbaşı şenliğinde Bodrum'a yerli ve yabancı turistlerin akın etmesi bekleniyor.

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Bodrum yeni yılda Paris’le yarışacak
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