KPSS tercihleri son dakika başladı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından kamuda memur olmak isteyen adaylarla paylaşılan Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri bugünden itibaren yaklaşık bir hafta devam edecek. KPSS 2022/2 tercih kılavuzu ile memurluk branş, kadro ve kontenjan dağılımı belli olurken ÖSYM AİS üzerinden işlemler yoğun olarak devam ediyor. İşte, KPSS tercih kılavuzu, robotu, takvimi hakkında merak edilenler…