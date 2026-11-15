20 milyon aboneye kademe desteği

Havaların mevsim normallerinin üzerinde soğuk seyretmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bu yıl doğalgazda ilk kez geçilen kademe uygulamasına ekim ayında takılanların sayısı beklenenin üzerinde olunca, kasım ve aralık limitleri artırıldı. Böylece doğalgazın desteklemesiz fiyatının ödendiği kademe-2'ye geçiş sınırlandırılarak vatandaşın 100 metreküp kullanımda 900 TL daha az ödemesi sağlanacak. Yani İstanbul'da kasımda 100 metreküp tüketime 2 bin 700 TL yerine bin 800 TL fatura gelecek.

1.8 MİLYON KİŞİ KADEMEDE

Enerji Bakanlığı'nın 4 Nisan 2026 itibarıyla geçtiği doğalgazda kademe uygulaması bu kış ilk kez devreye alındı. Kademe ortalamaları önceki yılların hava durumlarına ve yakılan gaz miktarına göre belirlenirken, bu kış sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin altında olması ihtimali bakanlığı harekete geçirdi. Bakanlığa bağlı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), kasım ve aralık kademe limitlerini yeniden belirledi. Böylece Türkiye'deki 21.8 milyon doğalgaz abonesi içerisinde desteklenen abone sayısı 19 milyondan 20 milyona çıkarılırken, kademe uygulamasından etkilenecek abone sayısı 1.8 milyona düşürüldü. Ekim ayı tüketimlerini içeren doğalgaz faturaları bu ay itibarıyla gelmeye başlarken, kademeye takılan konut sayısının beklenenin üzerinde olduğu görüldü. Kademeye takılanlarda destekleme tutarları ödenmediği için faturalar anında ikiye katlanırken, bu durumun kasım ve aralık aylarında 'kaotik bir durum' oluşturabileceği tespitinde bulunuldu. BOTAŞ bunun üzerine kademe limitlerini artırarak yüksek tüketimi olan daha az sayıda hanenin desteklemeden çıkarılmasını hedefledi.

LİMİTLERİ ARTIRILDI

Buna göre İstanbul'da kasım ayı için belirlenen limit değer 101.71 metreküpten 136.01 metreküpe, aralıkta ise 198,12 olan limit 259.35 metreküpe çıkarıldı. Yeni kademe limitleri kasım ve aralık ayları için Ankara'da 283.73 ile 420 metreküp (eskisi 161,63 ile 284,25), İzmir'de 67.97 ile 196.23, Ardahan'da 520.45 ile 732.29 (eskisi 168.65 ile 266.79), Diyarbakır'da 239.16 ile 415.54 (eskisi 74.62 ile 256.18), Erzurum'da 507.05 ile 696.94 (eskisi 190.61 ile 319.60), Kars'ta 499.66 ile 682.06 (eskisi 146.14 ile 251.35), Sivas'ta 373.42 ile 510.74 ve Van'da ise kasımda 360.50, aralıkta 514.50 metreküp olarak uygulanacak. Kış aylarını diğer illere göre çok daha soğuk geçiren illerde kademe limitleri ortalama 300 metreküp artırıldı.

100 METREKÜPTE 900 TL DESTEK

Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğalgaz metreküp fiyatı 10.62 TL, kademeye takılanlar için Kademe-2 fiyatı 18 TL, şehit aileleri ve gaziler için kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı 5.31 TL olarak uygulanıyor. Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenerek ise faturalara yansıyacak metreküp fiyatları netleşiyor. Yani Kademe- 1'de tüketim yapanlar doğalgazın metreküpüne 17.88 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar ise 26.73 TL ödeme yapacak. Böylece doğalgazın desteklemesiz fiyatının ödendiği kademe-2'ye geçiş sınırlandırılarak, vatandaşın 100 metreküp kullanımda 900 TL daha az ödemesi sağlanacak. Yani İstanbul'da kasımda 100 metreküp tüketime 2 bin 700 TL yerine bin 800 TL fatura gelecek.

DOĞAL GAZDA TASARRUF TÜYOLARI

KADEMELİ sisteme takılmak istemeyen vatandaşların doğal gaz tasarrufunda bulunmaları önem taşıyor. Çok basit uygulamalarla tüketimi yüzde 15-20 düşürmek mümkün olurken, öncelikle kombilerin ve tesisatın bakımı belli periyotlarda yetkili firmalara yaptırılmalı. Evdeki sıcak havanın dışarıya çıkması ve dışarıdaki soğuk havanın da eve girmesi önlenmeli. Camlar ısı yalıtımlı muadilleri ile değiştirilmeli, binalara mantolama yapılmalı. Gündüz güneş vuran odalardaki perdeler açık tutulmalı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör