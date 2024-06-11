İş hayatında yeni trend… İstihdamda 50 yaş dönemi

Tüm dünyada çalışma hayatı kurallarını sarsan Z kuşağının haftada 4 gün, günde 6 saat çalışmak istemesi, hibrit ve uzaktan çalışmaya sıcak bakması iş dünyasında yeni bir trendi ortaya çıkardı. Z kuşağı ile bir türlü kurulamayan bağ ve yetişmiş eleman sıkıntısı hemen her alanda hissedilince iş dünyası 50 yaş ve üzeri istihdamına önem vermeye başladı. Bu yaş grubundaki kişiler, tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde firmalar için vazgeçilmez hale geliyor.Ücretler de geçmiş yıllara oranla 2-3 kata varan oranlarda artmış durumda. Uzmanlar, 50 yaş üzeri çalışanların tercih edilme sebeplerinin başında işe sadakat ve yüksek iş ahlaklarının geldiğini belirtiyor. Bu yaş grubundaki çalışanların genç kuşaklara mentorluk yapabilme yetenekleri de işverenler için büyük bir avantaj sağlıyor.Şirketlerin istihdam politikalarındaki trend, istatistiklere de yansımaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Yaşlılar Araştırması'nda yer alan verilere göre, işgücüne katılma oranı yaşlı nüfus için 2019'da yüzde 12 iken 2023'te yüzde 12.2 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2019 yılında yüzde 3.1 iken 2023'te 2.7 olduğu görüldü. İşgücü istatistiklerine göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 57.7'si tarım, yüzde 32.1'i hizmetler, yüzde 7.3'ü sanayi, yüzde 2.8'i ise inşaat sektöründe yer alıyor.OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) verileri de TÜİK'tekileri doğruluyor. Buna göre, Türkiye'de 55-64 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı 2010'da yüzde 29 iken, 2020'de yüzde 35'e yükseldi. Türkiye'deki işverenlerin katıldığı çeşitli anketlerde de, 50 yaş ve üzeri çalışanları istihdam etme oranlarının arttığı belirtiliyor. 2019'da yapılan anketlerde, işverenlerin yüzde 25'i 50 yaş ve üzeri çalışanları istihdam ederken, 2023 yılında bu oran yüzde 30'u geçti.Türkiye'de Z kuşağının çalışma hayatına yönelik isteksizliğinin arkasında birçok faktör yatıyor. Türkiye'de gençlerin yüzde 63'ü yurtdışında yaşamak veya okumak istiyor. Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin oranına bakıldığında Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde ilk sırada. 15-24 yaş arasındaki dört gençten biri ne eğitimde ne de çalışıyor. Bu oran kadınlarda daha yüksek. Geleneksel iş modelleri ve beklentiler, bu kuşağın modern ve esnek iş yapma biçimleri ile örtüşmediğinde, iş gücüne katılım isteği azalabiliyor ya da yöneticilerinin en küçük uyarısında istifa edebiliyorlar. İş dünyası da öğrenmeye kapalı bir süreç sergilen Z kuşağına yatırım yapmak yerine tercihini 50 ve üstü istihdamına çeviriyor.50 yaş ve üzeri çalışanlar, genç çalışanların kariyer yolculuklarına da rehberlik yaparak, hem onların gelişimine katkı sağlıyor hem de işyerindeki kuşaklar arası iletişimi güçlendiriyor. İş dünyası, 50 yaş üstü çalışanların bilgi birikimi, uyum yeteneği ve özverileriyle işyerlerine ciddi katkı sağladığına dikkat çekiyor.50 yaş ve üzeri çalışanlar deneyimleri sayesinde sağduyulu oluyor ve kriz ortamlarını daha kolay yönetiyor.Bilgi birikimi ve uyum yeteneğiyle şirkette yönetim kolaylığı sağlıyor.Yaşı büyük olan çalışanlar, belirli konularda daha az talepkâr oluyor.50 yaş üstü çalışanlar, diğer yaş gruplarına göre daha az sıklıkta maaş artışı talep etme eğiliminde oluyor.Ücret konusunda daha dengeli ve gerçekçi yaklaşım sergiliyor.