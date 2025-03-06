Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor: Tüm piyasalar 14:00’a kilitlendi

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ NE KADAR OLDU?

Şubat 2025'te yayımlanan Piyasa Katılımcıları anketinde yıl sonu faiz beklentisi de belli oldu. Yayımlanan anketin bilgilendirme metninde "Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 44,79 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 40,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,00 olarak gerçekleşmiştir" denildi.