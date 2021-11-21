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Giriş Tarihi: 21.11.2021 06:44 Son Güncelleme: 21.11.2021 07:03

Posta ve kargo iadesine ücret yok

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Posta ve kargo iadesine ücret yok

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), posta sektöründe alternatif teslimat modellerinin geliştirilmesi çalışması kapsamında başlatılan esnafa teslimat modelini yeniden düzenledi. Düzenlemeye göre gönderilerin iadesine ilişkin hizmetler teslimat noktası olarak hizmet verecek olan esnaflar tarafından verilebilecek. Ancak esnaflar, vatandaştan iade alırken, hiçbir ad altında ilave ücret talep edemeyecek.

BTK, posta sektöründe alternatif teslimat modellerinin uygulanması yönünde hazırladığı yönetmelikte değişikliğe gitti. BTK Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı'nın daha önce hazırladığı düzenleme kapsamında pandemiyle birlikte zirveye çıkan e-ticaret trafiğinin kargo maliyetinin azaltılması ve esnafın da desteklenmesi amacıyla sene başında yeni bir uygulamaya geçilmişti.



Çalışma kapsamında mahalle esnafı kargo teslim noktası yapılırken, dev kargo şirketleri bu sayede iş yükünü hafifletirken, esnafa da ek gelir imkânı yaratıldı.



ESNAF GEL-AL NOKTASI OLDU

Yapılan düzenlemeyle daha önce posta gönderilerinin alıcısıyla teslimat noktası olarak esnafların hizmet verebilmesine imkan tanındı. Bunun için esnafların kargo şirketleri ile sözleşme imzalamaları gerekirken bugüne kadar 10 binlerce esnaf kargo şirketleri için teslimat noktası görevini üstlendi.

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Ayrıca yine önceki düzenlemeyle posta gönderisinin alıcısıyla teslimat noktası olarak ilişki kuracak büyük site yerleşimlerinin yönetimi veya AVM ile plaza muhaberat yönetimi ile de sözleşme yapılabilmesine olanak sağlandı.



İADELER DE ARTIK ESNAFA OLACAK

BTK, şimdi de yaptığı düzenlemeyle gönderilerin iadesine ilişkin hizmetlerin de sözleşme yapılan esnaflar tarafından alınabilmesine karar verdi.



Böylece alternatif teslimat yöntemlerinin uygulanması sırasında sözleşme yaparak teslimat noktası olarak hizmet vermeyi kabul eden esnaf ile AVM ve plaza muhaberat yönetimi posta gönderisi alıcılarından teslimat hizmeti ile gönderi iadesine ilişkin hizmetlere yönelik ilave ücret talep edemeyecek.

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Posta ve kargo iadesine ücret yok
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