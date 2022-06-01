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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Peş peşe açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 1.6.2022 11:50 Son Güncelleme: 1.6.2022 12:16

SON DAKİKA! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Peş peşe açıklama geldi!

SON DAKİKA! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Peş peşe açıklama geldi!

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin '3600 ek gösterge kapsamı belirlendi' açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanına sunulacak ek gösterge düzenlemesi, Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Cumhurbaşkanına sunulacak düzenleme, Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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SON DAKİKA! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Peş peşe açıklama geldi!
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