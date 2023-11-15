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Giriş Tarihi: 15.11.2023 13:05 Son Güncelleme: 15.11.2023 13:27

SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tarih verdi! 'Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz'

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, “Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak” ifadelerini kullandı.

İHA
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Tarih verdi! ’Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz’

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçilerin yer almasıyla ilgili, "Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Katkı getireceğine inanıyorum" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

BAKAN IŞIKHAN 'ARALIK AYININ İLK HAFTASI' DİYEREK AÇIKLADI

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ne zaman başlayacağı sorusu üzerine, "Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Süreç ilerlesin bakalım. Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak" dedi.



"İŞÇİLERİN KOMİSYONDA YER ALMASININ KATKI GETİRECEĞİNE İNANIYORUM"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş Konfederasyonu'nun komisyonda asgari ücretle çalışan işçilere de yer vereceğinin belirtilmesi üzerine Işıkhan, "Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız.

Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz inşallah. Katkı getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

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