SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Tarih verdi! ’Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz’

BAKAN IŞIKHAN 'ARALIK AYININ İLK HAFTASI' DİYEREK AÇIKLADI

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ne zaman başlayacağı sorusu üzerine, "Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Süreç ilerlesin bakalım. Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak" dedi.