Sözleşmeliye kadro son durum: Sözleşmeli memur kadroya geçiyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak şartları neler?

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri gündemde. Geçtiğimiz gün Bakan Bilgin tarafından Meclis'e geleceği gün aktarılan düzenleme son halini aldı. Kapsamı genişletilen ve yaklaşık 550 bin sözleşmeli personelin kadroya geçeceği çalışma için Kabine Toplantısı kararları da oldukça kritik. Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret ardından ocak zammı, sözleşmeli memura kadro, taşerona kadro gibi çalışmalar gündemde. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, sözleşmeliye kadro son durum 2022…
SÖZLEŞMELİYE KADRO 2022 SON DAKİKA: BUGÜN MECLİS'E Mİ GELİYOR?
Bakan Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak" sorusuna yanıt verdi:
"Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var.
Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, yaklaşık 550 bin sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yasa, Meclis'e bu hafta gidecek; yarın (26 Aralık Pazartesi) inşallah göndereceğiz."
BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama ile sözleşmeliye kadro son durumu bildirdi:
Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum.
Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.
Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.
Kurumsal işletmelere de beyaz bayrak vereceğiz. Burada düzgün iş örgütlü işyeri haline dönüştüreceğiz. Sendikalaşmaya karşı işverenleri işyerlerini teşhir etmiş olacağız. Önümüzdeki sorunlardan biri geçici işçiler meselesi. Önemli bir meseledir. Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorun çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder.
SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?
Sözleşmeliye kadro çalışması 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alındı. Bu düzenleme ile kamu personelinin 4A kadrosuna geçmesi sağlanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda, hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeyi değerlendirdiklerini söyledi.
Bu çalışmayla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesini temel dayanak haline getirerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle "sözleşmeli personel statüsü"nü yeniden belirlediklerini bildiren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir."
"Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."
KURUMLAR ARASI NAKİL HAKKI NE ZAMAN?
Başkan Erdoğan, kadroya geçen personelin, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacağını bildirdi.
Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenlerin, sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebileceğini kaydeden Erdoğan, "Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli-kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclise sunularak hayata geçmesini sağlayacaklarını belirtti.
SOSYAL VE MALİ HAKLAR DEĞİŞECEK Mİ?
4B kadrolarında KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. Bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.
SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN SON YASA 2013'DE ÇIKMIŞTI
Daha önce 2011 ve 2013 yıllarında çıkartılan düzenlemeler ile de 4Bli personelin 4A'lı olması sağlanmıştı. 2011'de çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile 4B'li personel 4A'lı olmuştu. 632 sayılı KHK düzenlemesinde şu ifadeler yer almıştı:
"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır."
Daha sonra 12 Temmuz 2013 tarihinde çıkartılan 6495 sayılı Kanun'un 9. Maddesi ile de yine 4B'li personel 4A'lı kadrolara geçirilmişti.