Tab Gıda talep toplama başlıyor! 2023 Tab Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar?

Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir soruları yanıt arıyor. 18 Ekim itibarıyla başlayacak talep toplama ne kadar sürecek, paylar borsada ne zaman işlem görecek yatırımcıların gündemindeki yerini şimdiden almış durumda. Peki, (TABGD) Tab Gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?