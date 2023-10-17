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Haberler Ekonomi Haberleri Tab Gıda talep toplama başlıyor! 2023 Tab Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 22:37 Son Güncelleme: 17.10.2023 22:37

Tab Gıda talep toplama başlıyor! 2023 Tab Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar?

Tab Gıda halka arz ne zaman sorusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan talep toplama tarihleri ile belli oldu. Tarihin en büyüğü olarak dikkat çeken halka arzda 52 milyon 500 bin lot dağıtılacak. 6,8 milyar TL büyüklüğü ile dikkat çeken şirket TABGD borsa kodu ile işlem görecek. Şirketin payları Yıldız Pazar’da görülecek. Peki, Tab Gıda halka arz kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, nereden alınır, eşit mi oransal mı? İşte, yatırımcıların merak ettiği tüm sorular!

Tab Gıda talep toplama başlıyor! 2023 Tab Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar?

Tab Gıda halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir soruları yanıt arıyor. 18 Ekim itibarıyla başlayacak talep toplama ne kadar sürecek, paylar borsada ne zaman işlem görecek yatırımcıların gündemindeki yerini şimdiden almış durumda. Peki, (TABGD) Tab Gıda halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

TAB GIDA HALKA ARZ OLUYOR!

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 52 milyon 500 bin lot dağıtacak şirketin fonlayacağı alanlar şöyle:

%40 Yatırım finansmanı

%25 Yenilebilir enerji yatırımları

%20 Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması

%15 Dijitalleşme ve teknoloji yatırımları

6.8 milyarlık halka arz büyüklüğü olan Tab Gıda 18 Ekim Çarşamba günü talep toplamaya başlıyor. İşte, detaylar:

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN, BORSA KODU NEDİR?

Tab Gıda halka arzında talep toplama 3 gün sürecek. 18-19-20 Ekim tarihlerinde alınacak talepler TABGD bist kodu ile borsada işlem görecek.

Halka arz İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleşecek.

TAB GIDA KAÇ LOT VERİR, FİYATI NE KADAR?

52 milyon 500 bin dağıtacak Tab Gıda hisse fiyatı 130 TL olarak belirlendi. Şirket payları eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak. Paylar Yıldız Pazar'da işlem görecek.

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)

2 milyon katılımcı: 20 lot (2.600 TL)

2,3 milyon katılımcı: 18 lot (2.340 TL)

2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)

2,8 milyon katılımcı: 15 lot (1.950 TL)

3,1 milyon katılımcı: 13 lot (1.690 TL)

3,5 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)

3,8 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)

4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)

4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)

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Tab Gıda talep toplama başlıyor! 2023 Tab Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar?
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