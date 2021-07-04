AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayınlandı! 5 Temmuz 2021 Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre; Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Pendik, Şile gibi pek çok ilçede belli bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca, evlerinde elektrikleri olmayan vatandaşlar "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu başlık altından; AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ

09:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BAYCAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PAPATYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ADA

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: BATMAN

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 4346370



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AKAR, EGEMEN, GÖKHAN, KARAAĞAÇLAR, ÇELEBİ sk bölgelerinde 05/07/2021 01:00:00 - 05/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4346445



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah BALABAN CAMİİ, BOYALIK, BUSE, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, YONCALIK, ŞEN sk bölgelerinde 05/07/2021 09:00:00 - 05/07/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4351356



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 05/07/2021 09:00:00 - 05/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4346360



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AKINCILAR, AKSOY, ASUDE, AYKUT, BUĞRAHAN, HAVUZLU EVLER, KUDRET, KÖYİÇİ, MAVİ, MUŞLULAR, OĞUZTÜRK, SUDE, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 05/07/2021 09:30:00 - 05/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 4346446



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, BATIKENT, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAHA, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk / YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AKTÜRK, ALTINOK, ALYILDIZ, AYTUNA, AYŞE, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EMANET, ERKUT, FAZIL, GÜRBÜZ, GÜRSU, HACER, KAHYA, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, NİDA, ORUÇ, PAPATYALI, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SİBEL, TRAKYA, TURA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKAR, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YÖN, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ZİYA ÜLHAK, ÇAMLIK, ÇÖMLEK, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 05/07/2021 14:00:00 - 05/07/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ