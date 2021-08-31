Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ – BEDAŞ İstanbul elektrik kesinti listesi 1 Eylül 2021 Çarşamba

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar gün içerisinde yapılmaya başlandı. Eylül ayına girilmesi ile birlikte 1 Eylül Çarşamba günü için elektrik arıza kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; Sancaktepe, Pendik, Şile gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte elektrik arıza kesinti listesi bilgileri.
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: UĞURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: SEVİNÇ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: KIVANÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: BALLIBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ELLİALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: MAKBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: BESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: DUYGU ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: AKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: DUYARLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: AZADELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: BAĞÜSTÜ CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: BAĞÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: MELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ALEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: EMEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: SEDİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: GÜNLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: NEŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ESLEM
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 18
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DENİZCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KAPTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNKAYA
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
NO: 6507324
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, BİLGEALP, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, EFE, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÇİTLEMBİK, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 01/09/2021 09:00:00 - 01/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6511318
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah KAPTANPAŞA sk bölgelerinde 01/09/2021 09:30:00 - 01/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6505408
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 01/09/2021 09:30:00 - 01/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6505413
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKALIN, AYSEL, AYSEVEN, BADEGÜL, BOSNA, BİLAL, BİNGAZİ, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ERÇETİN, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, KALYON, KONAKLI, KORHAN, LOKMAN, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, TAŞPINAR, TEPEALTI, YAMANER, YEŞİL ZÜMRÜT, ZERAFET, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÇOBAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, ŞAL sk bölgelerinde 01/09/2021 13:00:00 - 01/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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