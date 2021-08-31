Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ – BEDAŞ İstanbul elektrik kesinti listesi 1 Eylül 2021 Çarşamba

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar gün içerisinde yapılmaya başlandı. Eylül ayına girilmesi ile birlikte 1 Eylül Çarşamba günü için elektrik arıza kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; Sancaktepe, Pendik, Şile gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte elektrik arıza kesinti listesi bilgileri.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: UĞURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: SEVİNÇ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: KIVANÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: BALLIBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ELLİALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: MAKBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: BESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: DUYGU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: AKPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: DUYARLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: AZADELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: BAĞÜSTÜ CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: BAĞÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: MELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ALEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: EMEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: SEDİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: GÜNLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: NEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: ESLEM

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 18

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: DENİZCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: KAPTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞAHİNKAYA

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 6507324



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, BİLGEALP, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, EFE, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÇİTLEMBİK, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 01/09/2021 09:00:00 - 01/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6511318



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah KAPTANPAŞA sk bölgelerinde 01/09/2021 09:30:00 - 01/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6505408



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 01/09/2021 09:30:00 - 01/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6505413



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKALIN, AYSEL, AYSEVEN, BADEGÜL, BOSNA, BİLAL, BİNGAZİ, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ERÇETİN, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, KALYON, KONAKLI, KORHAN, LOKMAN, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, TAŞPINAR, TEPEALTI, YAMANER, YEŞİL ZÜMRÜT, ZERAFET, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÇOBAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, ŞAL sk bölgelerinde 01/09/2021 13:00:00 - 01/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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