Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 19 Eylül Pazar AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi

19 Eylül Pazar Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt aranırken bu ilçeler arasında; Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Arnavutköy gibi ilçeler yer alıyor. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 19 EYLÜL 2021 PAZAR

NO: 6965325



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah YILDIRIM BEYAZIT sk / İSLAMBEY mah RAST sk bölgelerinde 19/09/2021 02:00:00 - 19/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6959323



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, ASİLKENT, ATATÜRK, BEYREK, DOĞANTEPE, HASAN HÜSEYİN, MALAZGİRT, MUAZZEZ, PEŞREV, YÜKSEK OKUL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ATATÜRK, BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ENSAR, ERCÜMENT, KATRE, MESİRE, ORUÇ REİS, SÜKUT, TEKCAN, TERAZİ, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, ŞAKİR sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7013334



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, EROĞLU, FATİH, KÖPRÜ, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, VEZİRHAN, İNTİZAR sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7015317



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AŞİNA, BEYLİK, DAMLAPINAR, DİLŞAH, ESKİHİSAR, KOVANLIK, MAMUR, MARİFET, TUNÇDEMİR, İZZET BEGOVİÇ sk / TAŞOLUK mah NEZAKET sk bölgelerinde 19/09/2021 12:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7017360



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER sk / TAŞOLUK mah FİGEN, GÖZLEM, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 19/09/2021 12:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BEYAZ FULYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DOĞANAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇİLEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: METİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: NEVZAT BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SARI KANARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERTAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HUZUR HOCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YALÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALTINOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İNCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YOLCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İNCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DOĞANBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERENGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TEPELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAPORTACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALIK

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