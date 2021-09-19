Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? 19 Eylül Pazar AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi

19 Eylül Pazar Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Hal böyle olunca; "Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt aranırken bu ilçeler arasında; Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Arnavutköy gibi ilçeler yer alıyor. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilirsiniz.
NO: 6965325
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah YILDIRIM BEYAZIT sk / İSLAMBEY mah RAST sk bölgelerinde 19/09/2021 02:00:00 - 19/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6959323
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, ASİLKENT, ATATÜRK, BEYREK, DOĞANTEPE, HASAN HÜSEYİN, MALAZGİRT, MUAZZEZ, PEŞREV, YÜKSEK OKUL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ATATÜRK, BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ENSAR, ERCÜMENT, KATRE, MESİRE, ORUÇ REİS, SÜKUT, TEKCAN, TERAZİ, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, ŞAKİR sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7013334
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, EROĞLU, FATİH, KÖPRÜ, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, VEZİRHAN, İNTİZAR sk bölgelerinde 19/09/2021 09:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7015317
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AŞİNA, BEYLİK, DAMLAPINAR, DİLŞAH, ESKİHİSAR, KOVANLIK, MAMUR, MARİFET, TUNÇDEMİR, İZZET BEGOVİÇ sk / TAŞOLUK mah NEZAKET sk bölgelerinde 19/09/2021 12:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7017360
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER sk / TAŞOLUK mah FİGEN, GÖZLEM, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 19/09/2021 12:00:00 - 19/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BEYAZ FULYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DOĞANAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇİLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: METİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: NEVZAT BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SARI KANARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERTAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HUZUR HOCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YALÇIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALTINOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İNCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YOLCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İNCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DOĞANBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERENGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TEPELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAPORTACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BALIK
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