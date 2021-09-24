Elektrik kesinti listesi yayında! AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Planlı kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanırken 24 Eylül Cuma bugün Avcılar, Arnavutköy, Esenyurt gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte elektrik kesinti listesi.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 24 EYLÜL 2021 CUMA

NO: 6977330



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, EREN, G-118, G-183, G-184, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1, G-191, G-192, G-194, G-200, G-522, G-792, G-843 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 506., 507., 508., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 522., 523., 531., AMASYALILAR sk / SÜLEYMANİYE mah 715., 726., 727., 728., 729., 754., 755., 762., HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 24/09/2021 00:00:00 - 24/09/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6938416



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah 107., 4., 5., 6., 7., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk bölgelerinde 24/09/2021 02:30:00 - 24/09/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6978316



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ARDIÇ, GÜL, IHLAMUR, KARANFİL, LALE, MENEVŞE, MİNE, NARÇİÇEĞİ, ORMAN GÜLÜ, VANİLYA, YASEMİN sk bölgelerinde 24/09/2021 03:00:00 - 24/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 6975317



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 886., 939., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk / ÜÇEVLER mah 891., 926., 928., 929., 939., URFALILAR sk bölgelerinde 24/09/2021 09:00:00 - 24/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7006365



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1941., 1942., 1943., 1948., 1950., 1953., 2068. sk bölgelerinde 24/09/2021 09:00:00 - 24/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7008321



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1941., 1942., 1943., 1948., 1950., 1953., 2068. sk bölgelerinde 24/09/2021 09:00:00 - 24/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7415348



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 348., 410., BALİNA sk bölgelerinde 24/09/2021 10:00:00 - 24/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7039316



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1965., 2014. sk bölgelerinde 24/09/2021 10:00:00 - 24/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7438348



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1824., 1828., 1832. sk bölgelerinde 24/09/2021 13:00:00 - 24/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: VANİKÖY EVLERİ

13:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HASAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BAĞCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜRPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: TUTKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ETİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BÜLBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: TOYGARÇEŞME

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