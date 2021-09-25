Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi yayında! 25 Eylül 2021 Cumartesi

Arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı. Listeye göre; 25 Eylül Cumartesi Ataşehir, Beykoz, Maltepe, Arnavutköy gibi ilçelere belli bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar ise "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesinti listesi.
NO: 7371318
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah KÜMBET sk bölgelerinde 25/09/2021 09:00:00 - 25/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7346324
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-ÖMERLİ, RİSALET sk bölgelerinde 25/09/2021 09:00:00 - 25/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7445325
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KOVANLIK, İZZET BEGOVİÇ sk bölgelerinde 25/09/2021 13:00:00 - 25/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7347316
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GÜNDOĞAN, UZUNÇAYIR, VİCDAN sk bölgelerinde 25/09/2021 14:00:00 - 25/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İLÇE İLÇE BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
09:30 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: YENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ELEŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: DEĞİRMENÇAYIRI (ÖRCÜNLÜ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYTUĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: DEĞİRMEN ÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: CÜMLE (ÖRCÜNLÜ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: BANU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: CÜMLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: YENER (MERKEZ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: EMRAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ENVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: BURAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYABAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AKDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ORHANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: BEZİRHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: YAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AHATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: KUMCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: GÖKKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ZİYAPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: SULTAN MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKA - Sokak: YAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKA - Sokak: EZİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKA - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKA - Sokak: GÖKHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKA - Sokak: FİKRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKA - Sokak: EZİLLİ (MERKEZ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKA - Sokak: CÜMLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKA - Sokak: NENE HATUN
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAKESE - Sokak: KINALITAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: KAYNARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALEM - Sokak: YEDİ ŞEHİTLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: YENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ELEŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: DEĞİRMEN ÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYABAKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AHATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: AYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: KUMCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: ZİYAPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEĞİRMENÇAYIRI - Sokak: SULTAN MURAT
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