Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 3 Ekim 2021 Pazar

Güncel olarak araştırılan sorular arasında "Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?" yer alıyor. İstanbul için arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı planlı elektrik kesinti listesi ise AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlanıyor. Listeye göre; 3 Ekim Pazar Arnavutköy, Tuzla, Avcılar gibi ilçelerde belli bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte planlı elektrik kesintisi bilgileri.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 3 EKİM 2021 PAZAR

09:00 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: MERYEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PİRİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DUA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HATBOYU

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 7554391



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AKIN, DENİZKÖŞKLER, HASAN ÇELEBİ, KENT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 03/10/2021 09:00:00 - 03/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7512317



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ sk bölgelerinde 03/10/2021 09:00:00 - 03/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7566333



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-139 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3132., 3137., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1631. sk bölgelerinde 03/10/2021 09:00:00 - 03/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7554397



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, ŞAMLI sk bölgelerinde 03/10/2021 13:00:00 - 03/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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