Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 4 Ekim 2021 Pazartesi

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başladı. Arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı planlı elektrik kesinti listesine göre, 4 Ekim Pazartesi bugün Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesintisi bilgileri.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 4 EKİM 2021 PAZARTESİ

09:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: RUMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: VİYANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: HİCRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KAĞNICI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KARAKAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: OLGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: UĞURLUTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BATTALGAZİ

13:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BOĞAZKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: CEVHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: CEMALPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HAKANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: KÖKNARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÖZTÜRKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: POSTANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SALİH OMURTAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BORAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GÜNAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ŞAİR NAMIK KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: PEHLİVAN YAŞAR DOĞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FERİDE

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NO: 7584330



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 04/10/2021 00:00:00 - 04/10/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7556327



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HURİ, MEVLANA sk bölgelerinde 04/10/2021 01:30:00 - 04/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7558328



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 04/10/2021 03:00:00 - 04/10/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 7558329



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 04/10/2021 04:30:00 - 04/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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