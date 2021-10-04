Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 4 Ekim 2021 Pazartesi

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başladı. Arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı planlı elektrik kesinti listesine göre, 4 Ekim Pazartesi bugün Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesintisi bilgileri.
09:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: RUMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: VİYANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: HİCRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KAĞNICI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KARAKAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: OLGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: UĞURLUTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BATTALGAZİ
13:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BOĞAZKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: CEVHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: CEMALPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HAKANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: KÖKNARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÖZTÜRKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: POSTANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SALİH OMURTAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BORAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GÜNAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ŞAİR NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: PEHLİVAN YAŞAR DOĞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FERİDE
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NO: 7584330
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 04/10/2021 00:00:00 - 04/10/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7556327
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HURİ, MEVLANA sk bölgelerinde 04/10/2021 01:30:00 - 04/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7558328
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 04/10/2021 03:00:00 - 04/10/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7558329
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 04/10/2021 04:30:00 - 04/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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