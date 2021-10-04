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Haberler Elektrik Kesintisi Haberleri Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 4 Ekim 2021 Pazartesi
Giriş Tarihi: 4.10.2021 09:29

Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 4 Ekim 2021 Pazartesi

Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 4 Ekim 2021 Pazartesi

Arıza, onarım ve bakım çalışmalarının yapıldığı planlı elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; 4 Ekim Pazartesi bugün İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Hal böyle olunca; “Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta?” sorusuna yanıt aranıyor. Bu başlık altından; planlı elektrik kesinti listesine ulaşabilir, kesintilerin yaşanacağı ilçeleri öğrenebilirsiniz.

"Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başladı. Arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı planlı elektrik kesinti listesine göre, 4 Ekim Pazartesi bugün Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy gibi ilçelerde bir süreliğine elektrik olmayacak. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ ile elektrik kesintisi bilgileri.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 4 EKİM 2021 PAZARTESİ

09:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: RUMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÖZGÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: VİYANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: HİCRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KAĞNICI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KARAKAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: OLGUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: UĞURLUTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BATTALGAZİ
13:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BOĞAZKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: CEVHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: CEMALPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HAKANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: KÖKNARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÖZTÜRKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: POSTANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SALİH OMURTAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BORAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GÜNAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ŞAİR NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: PEHLİVAN YAŞAR DOĞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FERİDE

İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NO: 7584330

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 04/10/2021 00:00:00 - 04/10/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7556327

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HURİ, MEVLANA sk bölgelerinde 04/10/2021 01:30:00 - 04/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7558328

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 04/10/2021 03:00:00 - 04/10/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7558329

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 04/10/2021 04:30:00 - 04/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile planlı elektrik kesinti listesi yayınlandı! 4 Ekim 2021 Pazartesi
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